Miles Morales, in arrivo un live action a lui dedicato?

Secondo alcune voci di corridoio, il personaggio di Miles Morales potrebbe a breve fare a capolino nelle produzioni live action dello Spider-Verse.

Secondo quanto riportato dal noto insider Daniel Richtman sul suo Patreon, Sony sarebbe intenta a produrre un film con protagonista Miles Morales. Ulteriori dettagli, al momento, non ce ne sono, ma la voce di un possibile coinvolgimento del primo afro americano che ha vestito i panni di Spider-Man, circola comunque da qualche tempo. Un accenno a Miles è infatti presente già in Spider-Man: Homecoming (link Amazon), e il fatto che sia stato protagonista negli ultimi anni, sia di Spiderman: Un nuovo universo (link Amazon) che del videogame Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (disponibile assieme ai film a questo link Amazon), dimostra chiaramente un più che vivo interesse per la sua figura.

Tom Holland, protagonista dell’ormai prossimo all’uscita Spider-Man: No Way Home, ha ulteriormente acceso la curiosità dei fans a riguardo dichiarando, scherzosamente, che forse per lui è giunto il momento di “passare oltre” e che, secondo lui “la cosa migliore per Spider-Man sarebbe che venga realizzato un film su Miles Morales”.

Creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, Miles Morales ha fatto il suo debutto nel 2011, sul quarto numero di Ultimate Fallout, ottenendo in seguito una serie tutta sua. All’interno dell’Ultimate Universe, Miles è diventato il nuovo Spider-Man dopo che il classico alter ego del super eroe, Peter Parker, è stato ucciso da Green Goblin. Il giovane deve i suoi poter al morso di un ragno geneticamente modificato, che gli ha conferito tutte le abilità sovrumane tipiche del personaggio di Spider-Man, ma anche la capacità di rendersi temporaneamente invisibile e di utilizzare una sorta di scossa elettrica. Miles Morales ha incominciato ad acquistare popolarità all’interno dell’universo Marvel, dopo gli eventi di Secret Wars del 2015, che hanno visto collassare l’universo Ultimate.