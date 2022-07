Quando si parla di Spider-Man è ormai impossibile non pensare anche a tutte le altre versioni provenienti dal Multiverso, una delle più famose e celebrate è proprio quella di Miles Morales, lo Spider-Man dal costume nero e striature rosso cremisi. Quella che vi mostriamo oggi è una statua prodotta da Sideshow per la sua linea cult chiamata Premium Format che ritrae Miles con un outfit dallo stile urbano mischiando il genere super eroistico alla cultura del “ghetto” undeground.

Miles Morales Premium Format

La statua, in gran parte realizzata in resina (polystone) e tessuto sfrutta una slanciatissima posa tipica dell’eroe mentre oscilla da un grattacielo all’altro. Grandissima la capacità degli scultori di mascherare una New York “deformata” dalla prospettiva e utilizzarla come basetta. Da notare come l’intera figure si regga a sbalzo sfiorando solo un polpaccio ad uno dei palazzi, ci pare pertanto palese che uno dei punti di equilibrio della statica stia proprio all’interno di quell’elemento ed è stupendo notare come il tutto, una volta esposto funzioni davvero alla grande dando proprio l’impressione di slancio.

Miles Morales, noto al pubblico come il primo Spider-Man di afro-americano è nato dalle matite dell’italianissima Sara Pichelli sulle pagine dell’universo Ultimate. In un mondo dove Spider-Man/Peter Parker muore toccherà a Miles Morales (punto anche lui da un ragno geneticamente modificato) prenderne l’eredità diventando il nuovo Super eroe di New York. Personaggio amatissimo dal grande pubblico, ha visto con il tempo crescere la propria fama fino ad avere un film di animazione a lui dedicato,Spider-Man: Un nuovo Universo, campione d’incassi della scorsa stagione e un videogioco a lui dedicato.

Miles Morales PF – Dove Acquistarla?

Miles Morales Premium Format sarà disponibile, salvo variazioni, nella finestra temporale che va da Aprile a Luglio 2023 ad un prezzo indicativo di circa 640,00€. La statua può essere ordinata, oltre a vari store specializzati in questo settore, anche dal sito del produttore, e se necessario con piano di rateizzazione, a questo indirizzo.

