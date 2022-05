Manca oramai pochissimo all’uscita di Stranger Things 4 Volume 1, la prima parte della penultima stagione della serie cult di Netflix, in arrivo sul servizio streaming dal 27 maggio. Come vi abbiamo svelato nella nostra anteprima rigorosamente spoiler free, Stranger Things 4 sarà un cambio di registro per la serie di Duffer Bros, ma soprattutto dovrà preparare gli spettatori per il gran finale. A confermare questa sensazione è uno dei volti simbolo della serie, Millie Bobby Brown, che ha svelato cosa possiamo attenderci da Stranger Things 4.

Millie Bobby Brown svela al The Tonight Show cosa possiamo aspettarci in Stranger Things 4

Durante un’intervista con The Tonight Show, la Brown ha affrontato la curiosità degli appassionati di Stranger Tings, aprendosi su cosa verrà raccontato nella quarta stagione, in particolare riguardo al ruolo che avrà il suo personaggio, Undici:

“Il grosso della trama, che è anche lo slogan per questa storyline, è che è l’inizio della fine. Abbiamo davvero scavato a fondo negli esordi di Undici e come lei sia divenuta il personaggio che conosciamo, anche nel modo in cui si rapporta con gli altri, come abbia raggiunto la sua autonomia e divenuta a suo modo donna. Sarà questo il tema principale su cui indagherà questa storyline”

Un’affermazione decisa, che ha portato a chiedersi fin dove i Duffer Bros si siano spinti nello svelare alcuni dei misteri della serie in Stranger Things 4

“Ci saranno davvero molte risposte, molti pianti e tante risate.”

Al termine della terza stagione, dopo la Battagli di Starcourt contro il Mind Flyer, avevamo lasciato i protagonisti mentre si separavano, scoprendo che Jim Hopper (David Harbour) non era morto come pensavamo, ma era stato catturato dai russi e condotto in un’installazione segreta in cui erano condotti esperimenti con un demogorgone. Da questo finale, si è sviluppata una trama che si è spinta maggiormente verso le tinte horror, enfatizzate anche dalla presenza di un attore simbolo del genere come Robert Engund, l’indimenticabile Freddy Kruger di Nightmare on Elm Street.

Un entusiasmo, quello di Millie Bobby Brown, che ha trovato precedenti conferme nelle parole di Gaten Materazzo, che nella serie interpreta Dustin Henderson.