Milo dello Scorpione EX SOG torna con la ristampa

Proprio in queste ore Tamashii Nations, ha annunciato ufficialmente il ritorno a grandissima richiesta come ristampa dell’action figure di Milo dello Scorpione EX SOG tratta da I Cavalieri dello Zodiaco, dopo essere andata Sold-Out quasi immediatamente alla sua prima uscita diversi anni fa.

Dopo il velocissimo esaurimento di questa figure nel mese di Luglio del 2017, finalmente Tamashii Nations ha deciso di ristampare il cavaliere dell’ ottava casa ovvero Milo dello Scorpione (da noi in Italia è conosciuto solamente come Scorpio), nella sua “forma divina”. La figure appartiene alla linea Myth Cloth EX, (linea di Bandai Spirits dedicata a Saint Seiya) che a differenza della linea classic riprendono i vari personaggi molto più somiglianti alla loro controparte animata permettendo una posabilità nettamente migliore rispetto alla versione precedente.

La figure è realizzata completamente in PVC o plastica, tranne i piedi che sono realizzati in metallo e misurerà circa 18 cm di altezza. L’armatura o cloth è realizzata sia in plastica che in metallo, per riuscire a bilanciare il personaggio in modo che non cada come in questo caso le ali a forma di chele sono assolutamente in plastica per non avere tutto il peso nella schiena e far cadere il myth all’indietro. Come sempre Tamashii ci ha abituati, i prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui visi e mani intercambiabili e il totem per poter montare l’armatura nel proprio segno zodiacale. Milo Scorpio non mancherà di essere caratterizzato dalla mano con l’unghia dell’indice destro di colore rosso che usa per scagliare il suo micidiale colpo Scarlett Needle.

Il costo di questa figure sarà di 13.500 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 169.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia ad Novembre 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.