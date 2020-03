Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica – Recensione

Quella di Minecraft sembra essere una storia destinata a non finire mai. Dal 2009, data di lancio della prima versione del titolo, ad oggi la creazione di Markus Alexej Persson ha infatti continuato anno dopo anno a demolire un record dopo l’altro, in un’inarrestabile marcia trionfale che nel corso degli anni ha attratto un numero sempre maggiore di utenti. Visto il grande successo del celeberrimo sandbox, passato poi col tempo in mano a Microsoft, è nato quindi inevitabilmente l’interesse anche di altri media, che hanno trasformato Minecraft in un vero e proprio fenomeno culturale. Tra i numerosi tomi dedicati al titolo a sbarcare recentemente sul mercato è stato Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica, con il volume che si concentra principalmente su tutta una serie di suggerimenti e consigli per affrontare al meglio i pericoli marini presenti nell’opera.

Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica fa parte di tutta una serie di piccole guide edite da Mondadori, di cui abbiamo già parlato in passato di Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi, di cui potete trovare qui la nostra recensione, e Minecraft Costruiamo! Tutti al Luna Park, di cui trovate invece qui la nostra opinione.

Una piccola enciclopedia

Come precedentemente accennato Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica è una piccola enciclopedia che ci prepara a tutto quello che ci aspetta nelle profondità marine nel titolo di Mojang. Il volume è infatti diviso principalmente in tre sezioni distinte: la prima si concentra su quelli che sono gli ambienti e le strutture acquatiche del sandbox, mentre la seconda illustra efficacemente tutti i vari mob, ostili o meno, in cui potremo imbatterci nel corso delle nostre immersioni. La terza e ultima parte, nonché anche quella più operativa, contiene infine al suo interno tutta una serie di tattiche per sopravvivere al meglio nelle ricche ma pericolose profondità acquatiche di Minecraft.

Tre sezioni, quindi, profondamente complementari, che ben si amalgamano tra di loro andando a comporre un panorama completo di tutto ciò che può servire per affrontare al meglio il bioma marino del celebre videogioco.

Le strategie suggerite dalla guida fortunatamente non si fermano ad essere dei semplici e basilari consigli, ma arrivano a toccare anche strutture più avanzate, certamente sconosciute ai giocatori alle prime armi del titolo. Tra fattorie sottomarine e condotti vari sono infatti ad esempio diverse le strutture illustrate dal libro, con tanto di piantine e vista dall’interno degli edifici per permettere una migliore comprensione del tutto e, ovviamente, una costruzione ancor più facilitata.

A rendere ancor più preziosa l’offerta di Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica è inoltre tutta una serie di illustrazioni decisamente curate, che concorrono sia a migliorare il lato puramente estetico del prodotto che, soprattutto, a rendere più limpide e immediate le varie descrizioni e suggerimenti presenti nella guida. Grazie a tali immagini è infatti veramente semplice per il lettore capire di cosa si stia parlando e collegare il tutto con quanto visto all’interno del gioco. Un lavoro certosino, che denota la grande cura riposta nella realizzazione del tomo.

La realizzazione editoriale è, infine, decisamente riuscita ed in linea con quanto già visto in passato nei libri della stessa collana. Colori e immagini sono infatti stati scelti con grande cura, la grammatura delle pagine è buona e la copertina cartonata è una caratteristica sempre apprezzata. A differenza di altri libri analoghi, come ad esempio il già citato Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi, il numero delle pagine è inoltre aumentato, passando dalle canoniche 64 pagine a ben 80. Si tratta di più di 15 pagine aggiuntive, che permettono alla guida di illustrare più efficacemente una maggior serie di strategie, senza doversi per forza limitare ad una trattazione magari superficiale.

Conclusioni

Minecraft Guida alla sopravvivenza acquatica è un’ottima guida che si va aggiungere ad una collana già ben fornita sul celebre videogioco di Microsoft, andando ad esplorare più che degnamente pericoli e caratteristiche del bioma marino del titolo. Tra suggerimenti, illustrazioni e nemici vari, infatti, in questa piccola guida gli utenti del titolo potranno trovare tutto il necessario per affrontare al meglio le profondità acquatiche dell’opera.