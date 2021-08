MINIACS: al via il countdown all’inizio dell’evento

Mercoledì 1 settembre 2021 prenderà il via MINIACS: la prima fiera dedicata al mondo delle miniature e dell’hobby a 360°, che avrà luogo a Milano dal 1 al 5 settembre 2021 presso gli spazi dell’Hub culturale RIDE MILANO. Organizzato dall’associazione culturale Ludic Incoming Roma – Milano, MINIACS è una fiera nata per stimolare le relazioni sociali attraverso uno spazio ludico-ricreativo, che riunisca gli appassionati del mondo delle miniature e non solo. Gli intervenuti troveranno per tutta la settimana un luogo capace di accogliere gli amanti del modellismo, i giocatori più votati al competitivo, gli amanti della pittura e del gioco libero.

“Quello percorso fino ad oggi è stato un percorso lungo e appassionante, durante il quale abbiamo avuto modo di conoscere tantissimi partner, che ci hanno aiutato nel creare questo primo grande appuntamento tutto italiano. Grazie al loro aiuto, abbiamo finalmente ultimato tutti i preparativi, e siamo pronti a dar vita ad un evento di altissimo spessore, che saprà coinvolgere e farsi apprezzare da tutti gli amanti di questo bellissimo settore.”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

L’Hub culturale RIDE MILANO è stato riadattato e modellato per rispondere al meglio alle esigenze del mondo delle miniature ed è finalmente pronto ad accogliere gli ospiti nel suo massimo splendore, garantendo un ambiente confortevole e assolutamente stimolante. Per maggiori informazioni riguardo a MINIACS e per scoprire tutti gli eventi che aspetteranno i partecipanti è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.

Ricordiamo che CulturaPop è media partner di MINIACS, sarà quindi nostra premura tenervi informati con tutte le notizie prima, durante e dopo questo evento. Continuate quindi a seguire le nostre pagine per ulteriori informazioni riguardo MINIACS e per seguire gli sviluppi e le novità che la fiera presenterà nei prossimi mesi.

Ribadiamo, infine, che MINIACS si svolgerà a Milano dal 1 al 5 settembre 2021 presso Ride Milano, l’ex scalo di Porta Genova. Si tratta di una delle location più caratteristiche della città, situata a due passi dai navigli nel cuore della metropoli meneghina, questo hub culturale ospita abitualmente arte, teatro, attività di gaming, concerti, dj set, attività per bambini ma anche food truck e cocktail bar.