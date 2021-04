LEGO: svelate le minifigure collezionabili dei personaggi Looney Tunes

Trovate e acquistate in uno dei tre punti vendita di una catena di negozi della California del Nord da un utente della community di Brickset, ecco svelate le 12 minifigure da collezione dei personaggi dei cartoni animati Looney Tunes (shima55, l’utente che le ha trovate e comprate in negozio, ha inviato a Brickset la foto della scatola con accanto la ricevuta di acquisto, onde evitare problemi o questioni legali). E voi? Sarete in grado di resistere alla tentazione di acquistarle o cederete all’effetto nostalgia della vostra infanzia?

Nonostante manchi ancora un mese alla presentazione ufficiale, “grazie” al rivenditore di cui sopra che le ha messe sugli scaffali con la largo anticipo, siamo in grado di anticiparvi la lista dei personaggi e l’immagine del bugiardino interno.

I personaggi LEGO Looney Tunes inclusi nella serie sono:

Lola Bunny , protagonista insieme a Bugs Bunny dei film Space Jam (1996) e del nuovo Space Jam: New Legends , la cui uscita è prevista nel 2021 (dopo i rinvii dovuti alla pandemia)

, protagonista insieme a Bugs Bunny dei film (1996) e del nuovo , la cui uscita è prevista nel 2021 (dopo i rinvii dovuti alla pandemia) Bugs Bunny e la sua immancabile carota

e la sua immancabile carota Willy il Coyote ( Wile E. Coyote ) completo del modello costruibile di incudine che tanto spesso gli è caduta in testa

( ) completo del modello costruibile di incudine che tanto spesso gli è caduta in testa Beep Beep ( Road Runner ) con la sua ciotola di mangime

( ) con la sua ciotola di mangime Titti il Canarino con il grande martello con il quale spesso sistema il buon Silvestro

il Canarino con il grande martello con il quale spesso il buon (Gatto) Silvestro completo di mazza da baseball per intercettare Titti

completo di mazza da baseball per intercettare Daffy Duck , completo del celebre cartello “Rabbit season” con il quale cercava di deviare le attenzioni venatorie di Taddeo verso il suo nemico-amico Bugs Bunny

, completo del celebre cartello “Rabbit season” con il quale cercava di deviare le attenzioni venatorie di verso il suo nemico-amico Bugs Bunny Speedy Gonzales , il velocissimo topolino messicano ghiotto di formaggio con i buchi (che infatti ha con sè)

, il velocissimo topolino messicano ghiotto di (che infatti ha con sè) Taz , il “diavolo della Tasmania” (completo di leccornie pronte per essere divorate)

, il “diavolo della Tasmania” (completo di leccornie pronte per essere divorate) Marvin il Marziano, armato del suo classico blaster laser

il Marziano, armato del suo classico laser Porky Pig , completo di cartello con la celebre frase di chiusura di ogni corto della serie Looney Tunes : “That’s all Folks“

, completo di cartello con la celebre frase di chiusura di ogni corto della serie : “That’s all Folks“ Petunia Pig, la fidanzata di Porky Pig, completa di tazza da the e teiera

Anche in questo caso, come la precedente Serie N.21, i personaggi saranno 12 e non più 16 (e alle volte anche di più) come fino alla precedente. E’ probabile che i “fasti” delle serie di minifigure collezionabili da 18 minifigure come quelle dedicate ai personaggi Disney siano ormai terminati.