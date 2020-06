Mirabilandia riapre il 20 Giugno, ma senza Desmo Race

Dopo Gardaland già aperto il 13 Giugno e CanevaWorld che aprirà il 19, anche Mirabilandia è pronto per la stagione 2020, che inizierà il 20 Giugno. Esattamente come gli altri parchi, sono stati messi in campo una serie di protocolli per divertirsi in sicurezza minimizzando i rischi di contagio: ingressi contingentati, segnaletica orizzontale e verticale per indicare le giuste distanze interpersonali dentro il parco in generale, nelle fine delle attrazioni ed a bordo delle stesse in particolare, incentivo dei pagamenti elettronici e sanificazione a tappeto e costate.

Per quanto riguarda l’ingresso al parco è fortemente consigliato l’acquisto del biglietto online. Resta la possibilità di acquistarlo in cassa, ma solo qualora non fosse stata raggiunta la capacità massima. È bene tenere presente che senza un biglietto già in possesso c’è il rischio di restare fuori. All’interno di Mirabilandia è invece obbligatorio l’uso della mascherina sempre, tranne chiaramente durante i pasti e sulle attrazioni acquatiche.

Per quanto riguarda le attrazioni non saranno disponibili Reset, Mirabilandia Express, Legends of Dead Town, Colazione da Papere ed i playground. Ovvero 5 su 39. È inevitabile un veloce confronto con Gardaland che opererà con 20 attrazioni su 37, quindi 17 chiuse contro le 5 di Mirabilandia. Questo conteggio non include Desmo Race, in quanto l’attrazione che doveva essere il fiore all’occhiello di Ducati World non ha sostanzialmente mai aperto ed è tuttora segnato come non disponibile. Sarebbe stata un’attrazione ideale in questo periodo, in quanto le vetture sono da due posti, dunque a prova di distanziamento sociale. Dopo un anno dobbiamo constatare con non poco rammarico che non si è rivelato un modello sufficientemente maturo per l’installazione dentro un parco a tema. Tuttavia resta confermata l’installazione a bordo della nuova ammiraglia di Carnival Cruise, quindi c’è sempre speranza che in futuro il coaster possa funzionare.

Anche per quanto riguarda gli spettacoli Mirabilandia rispetto a Gardaland non ha cancellato praticamente nulla, anzi ha rinnovato l’offerta. Nel teatro principale andrà in scena il musical “Il Mago di Oz“. Si terrà anche il famoso “Hot Wheels City: la nuova sfida”. Sul palco all’aperto in piazza della Fama verranno proposti “The Wild West Show” e “Hook Rock“.

Dunque una stagione un po’ diversa, con tante accortezze in più, ma almeno sarà possibile divertirsi in sicurezza. Va comunque ricordato che il parco acquatico Mirabilandia Beach, quest’anno non riaprirà.