Ondate di colori fluorescenti stanno per invadere Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. L’imperdibile “Fluo Party” dell’estate è in programma sabato 27 agosto dalle 21:30 e con apertura straordinaria fino all’1 di notte.

L’imperdibile Fluo Party di Mirabilandia

Speciali luci wood creeranno variopinte fluorescenze con divertenti effetti luminosi. Per una serata davvero incredibile e un divertimento più scintillante e luminoso in cui sentirsi protagonisti, è consigliato indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo: in questo modo le fluorescenze saranno ancora più evidenti!

All’interno del parco si potranno acquistare anche bracciali luminosi e bacchette starlight. La colonna sonora della serata è affidata ad uno speciale djset con animazione di RDS-Radio Dimensione Suono, per scatenarsi al ritmo delle hit più popolari dell’estate. Le varie attrazioni del parco saranno, inoltre, aperte fino all’1 di notte. Per l’ingresso è stata decisa una tariffa speciale valida dalle ore 17:00 a soli 9,90 euro. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

Quest’anno, inoltre, Mirabilandia ha compiuto ben 30 anni. Per l’occasione, Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia, ha dichiarato: