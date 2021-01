Miraculous, Ladybug e Chat Noir diventano un manga

Dopo cinque anni di successo, Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir di Zag Entertainment è stato adattato in un manga, che potrebbe portare a grandi cose per questa serie ispirata agli anime.

Miraculous, una serie animata a tema supereroi, era stata originariamente proposta come un anime 2D dagli sviluppatori di Toei Animation, mirato per un pubblico di adolescenti e giovani adulti, ma è stato invece tradotto in un adattamento animato per i più giovani. Trasformarlo in un manga, in qualche modo, restituirà il franchise alle sue radici giapponesi. In passato è stato realizzato un cartone animato, intitolato Ladybug PV (divulgato dalla pagina Youtube di Zagtoon nel 2012), nel tentativo di proporre uno stile anime, tuttavia alla fine fu deciso di optare per uno stile artistico in Computer Grafica. Miraculous è stato introdotto per la prima volta in Corea del Sud nell’autunno del 2015 ed è arrivato negli Stati Uniti nel dicembre dello stesso anno, mentre in Italia ha fatto il proprio debutto nel 2016, anno in cui la serie è stata acquistata da Netflix, dopo la cancellazione dal palinsesto di Nickelodeon. Attualmente la serie è alla sua quinta stagione e, grazie al manga, avrà la possibilità di raggiungere un pubblico completamente nuovo.

L’adattamento è stato originariamente annunciato durante il panel dedicato a Miraculous all’Anime Expo di Los Angeles, il 3 Luglio 2016, e da allora non si erano avute più notizie, fino al Comic-Con di Tokio, a Dicembre del 2020, durante il quale è stato annunciato che il primo episodio verrà pubblicato a Marzo nella rivista giapponese Monthly Shōnen Sirius. La rivista giapponese ha un pubblico tra i 16 e i 21 anni di età, il che darà a Zag Entertainment l’opportunità di approcciare un pubblico che normalmente non si sarebbe avvicinato al cartone animato in CG. Non si esclude che in futuro i fan potranno vedere un adattamento anime, come già successo per altre opere pubblicate su Monthly Shōnen Sirius, come Cells at Work!.