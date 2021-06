Miss Kobayashi’s Dragon Maid S: il nuovo trailer e la data d’uscita

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, la seconda stagione dell’attesissima serie prodotta dalla Kyoto Animation tratta dall’omonimo manga di Coolkyousinnjya (inedito in Italia), debutterà il 7 luglio in Giappone su TOKYO MX seguita da ABC TV, TV Aichi e altre reti durante la notte. A svelare la data definitiva il nuovo trailer dell’anime, nel quale possiamo ascoltare anche la canzone di apertura Ai no Supreme di fhána. Crunchyroll trasmetterà la seconda stagione.

A proposito di Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, così come la prima stagione dell’anime, è basato sulla serie manga di Coolkyousinnjya, che ha anche ispirato un cortometraggio ONA chiamato MiniDora. La storia di Miss Kobayashi’s Dragon Maid S è ambientata dopo la prima stagione e vede l’apparizione di un nuovo drago.

Lo staff comprende Tatsuya Ishihara (Amagi Brilliant Park) come regista, Nobuaki Maruki (K-ON!) come direttore principale dell’animazione, Yuka Yamada (Asteroid in Love) come compositore della serie, Miku Kadowaki (Tsurune) come character designer, Hiroki Ueda (Hyouka) come direttore della fotografia, Azumi Hata (Violet Evergarden) come color designer e Masumi Itō (Mobile Suit Gundam AGE) come compositore musicale. Il compianto Yasuhiro Takemoto, che ha diretto la prima stagione, è accreditato come regista della serie. Lantis si occupa della produzione musicale.

Questa la key visual:

E qui sotto potete guardare il trailer:

La prima stagione, andata in onda nel 2017 per un totale di 13 episodi più un ulteriore episodio incluso nell’edizione home video giapponese sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia che descrive così la trama:

La signorina Kobayashi è una giovane impiegata che vive una vita solitaria e noiosa, divisa tra casa e ufficio. Finché un giorno non salva un drago in difficoltà. Il drago in questione si chiama Tohru e, tramite la magia, si trasforma in una adorabile ragazza umana (a parte corna e coda, ovvio) ed è disposta a fare qualsiasi cosa pur di ripagare il suo debito. Cosa ne pensi a proposito la signorina Kobayashi è del tutto irrilevante. Con un drago come coinquilina, la vita di Kobayashi non sarà più la stessa (e vorrei vedere…)

