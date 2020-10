Mitreo Film Festival: ecco il programma dell’evento dedicato a Giancarlo Siani e Massimo Troisi

La rassegna cinematografica della presidente Paola Mattucci Ventriglia ritorna a ravvivare le strade ed i luoghi di Santa Maria Capua Vetere a partire da domenica 18 fino a sabato 31 ottobre. Due settimane ricche di eventi, incontri con sceneggiatori, scrittori e produttori cinematografici che i concluderanno con la cerimonia di premiazione per i giovani film-makers italiani che si sono iscritti al concorso.

Con il supporto del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Campania, della Campania Film Commission, del Museo Archeologico Antica Capua / Mitreo Anfiteatro Campano e del comune di Santa Maria Capua Vetere, la 20esima edizione del Mitreo Film Festival avrà come tema “la giovinezza”.

Paola Mattucci, presidente e creatrice della rassegna, ha affrontato la ventesima edizione del Mitreo Film Festival con lo spirito di Franz Kafka. Un progetto che in tutti questi anni ha ospitato personaggi del calibro di Mariano Rigillo, Wilma Labate, Vincenzo Salemme, Catherine Spaak, Claudio Santamaria e Pupi Avati e lanciato nuovi importanti registi come Edoardo De Angelis. Queste le sue parole:

“La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. Ho voluto come esergo della manifestazione un aforisma di Franz Kafka. Perchè la parola chiave è “mantenere” e io l’ho fatta mia in questi 20 anni, pur prestando fede ad essa nel corso di tutta la mia vita”.

Mitreo Film Festival: tutti gli ospiti

Tanti gli ospiti di spessore che quest’anno calcheranno i palcoscenici del Mitreo Film Festival. Si inizia proprio domenica 18 con un incontro con lo scrittore Alessio Forgione. Tutti i giorni ci saranno Masterclass di sceneggiatura con Lucilla Mininno, Roberto Moliterni, Adriano Valerio ed Alfonso Tramontano Guerritore. Lunedì 19 ottobre sarà il turno dell’incontro con gli scrittori Ludovica Beneventano e Ferdinando Maddaloni. Martedì 20 ottobre protagonista sarà la serie tv Rai Mare Fuori con ospiti d’eccezione lo sceneggiatore Paolo Piccirillo ed il produttore Gaetano Daniele.

Mercoledì 21 ottobre giornata interamente dedicata alla legalità ed alla memoria del giornalista Giancarlo Siani con lo scrittore Paolo Miggiano, il Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, l’onorevole Paolo Siani, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, il produttore del film Fortapàsc Gaetano Daniele. Sabato 24 ottobre, invece, si ricorderà il grande Massimo Troisi con la presentazione della mostra Troisi Poeta Massimo, in arrivo a Napoli a cura dell’Istituto Luce/Cinecittà, con Gabriella Macchiarulo e Marco Dionisi dell’Archivio Storico Istituto Luce e Stefano Veneruso, regista e autore.

Dopo la premiazione della sceneggiatura vincitrice del concorso, dal 25 al 28 ottobre Santa Maria Capua Vetere diventerà un autentico set a cielo aperto per la realizzazione del cortometraggio. Il critico cinematografico Francesco Della Calce, direttore artistico del Mitreo per il secondo anno di fila, sottolinea quanto sia importante “esserci comunque” in questo 2020 così complicato, alla stregua delle grandi rassegne quali Venezia, Giffoni e Torino.

Francesco Della Calce ha poi sottolineato:

“Il tema della “giovinezza” pensato dalla presidente Paola Mattucci mi ha spinto a mettere in piedi una rassegna intensa e rivolta alla gente, in un momento di forzata distanza fisica. La gioventù sta tutta nell’immagine della Cardinale che ho voluto sulla locandina, tratta dal capolavoro di Fellini “8 e mezzo”, che fa da ideale trade d’union con la mostra che ci affiancherà sul “Giovane Federico” al Museo Archeologico dell’Antica Capua in collaborazione con la direttrice Ida Gennarelli. Ringrazio enormemente la squadra del Festival formata dalla regia di Luigi Santonastaso e Luigi Di Domenico, dalla fotografia di Miriam Di Domenico, da Fenicia Rocco, dal curatore Vincenzo Trapanese, dal giornalista Aldo Padovano, da Antonella Iannotta, Stani Rossetti, Marco Santonastaso e dall’architetto Gabriele Pepe”.

Tutti gli eventi della rassegna che si svolgeranno alla Mondadori Bookstore, al Museo Archeologico e al Teatro Garibaldi si svolgeranno con ingresso limitato secondo le attuali disposizioni vigenti e saranno comunque tutti in diretta streaming su Facebook e sul sito ufficiale.