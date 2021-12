Mix Meisei Story verrà doppiato in italiano da Yamato Video

Yamato Video ha annunciato sulla sua pagina Facebook il doppiaggio italiano dell’adattamento anime di Mix Meisei Story (recuperatelo su Amazon), il manga seguito di Touch, scritto e disegnato da Mitsuru Adachi, pubblicato in Giappone sulla rivista Monthly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 12 maggio 2012 e in Italia edito dalla Star Comics dal 13 febbraio 2014.

Mix Meisei Story è stato prodotto da OLM e andato in onda in Giappone su NTV e ytv da aprile a settembre 2019 mentre in Italia è stato trasmesso, in versione sottotitolata, grazie a Yamato Animation su Man-Ga.

Questo il cast del doppiaggio italiano: Ezio Vivolo è Tachibana Touma, Riccardo Suarez è Tachibana Souichirou, Agnese Marteddu interpreta Tachibana Ootomi, Rossa Caputo dà la voce a Ooyama Haruka, Tiziana Martello è la narratrice, Lorenzo Crisci è Natsuno Ichiban, Leonardo Graziano doppia Imagawa Tadashi, Massimo Triggiani è Nikaidou Daisuke, Luigi Ferraro doppia Tachibana Eisuke, Daniele Raffaeli è Koma Kousaku e Ilaria Latini è Tachibana Mayumi.

Questa la trama:

A oltre trent’anni di distanza dalla serie animata Touch, tratta dall’indiscusso capolavoro del maestro Adachi Mitsuru e nota anche in Italia col titolo “Prendi il mondo e vai”, il club di baseball dell’Istituto Meisei è pronto a scendere di nuovo in campo. Trent’anni sono anche il tempo trascorso dalle vicende dei gemelli Uesugi e di Asakura Minami. Da allora, il club di baseball del Meisei non è mai riuscito a ripetere l’impresa che lo portò sulla vetta del Koushien, e si ritrova anzi a venire ripetutamente eliminato durante le fasi di qualificazione. Ma altri due fratelli dallo spiccato talento si apprestano a scuotere il club dal torpore in cui è sprofondato. Sono Tachibana Souichirou e Tachibana Touma, rispettivamente ricevitore e lanciatore. Benché i due siano nati lo stesso giorno, non sono gemelli. Per il momento frequentano le scuole medie dell’istituto insieme alla loro sorella minore, Tachibana Otomi, graziosa ragazza molto popolare al Meisei.

Per scalare le gerarchie del club di baseball, però, il talento non è sufficiente. Il titolo di asso è saldamente detenuto da Nikaidou Daisuke, mediocre lanciatore forte dell’appoggio di suo padre, presidente degli ex membri del club e principale finanziatore della compagine. Con l’appoggio dell’allenatore, un tempo compagno di classe del padre di Daisuke, Nikaidou detta legge su ogni aspetto che riguarda il club, ed è intenzionato a farlo anche una volta promosso alle superiori.

Riusciranno i fratelli Tachibana a raggiungere il traguardo già varcato dai loro predecessori? Per scoprirlo, sintonizzati su Man-Ga e scendi in campo con Mix!