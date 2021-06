Mobile Suit Gundam Hathaway su Netflix, ecco il primo trailer del film

Il film anime Mobile Suit Gundam Hathaway (Kidō Senshi Gundam: Senkō no Hathaway) il nuovo lungometraggio della saga di Kidou Senshi Gundam, arriva su Netflix il 1 luglio come annunciato durante il live stream della sua Geeked Week.

Non solo. Netflix ha anche rivelato che inizierà lo streaming di Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack, Mobile Suit Gundam I, Mobile Suit Gundam II: SoldierAs of Sorrow e Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space a partire dal 18 giugno.

Mobile Suit Gundam Hathaway: il film

Mobile Suit Gundam Hathaway è il primo di tre film adattamento della serie di romanzi scritti da Yoshiyuki Tomino, autore originale della serie, Hathaway’s Flash. Vede protagonista il giovane figlio di Bright Noa che, dopo le vicende di Char’s Counterattack scenderà in campo come pilota dello Xi Gundam.

Questa la sinossi:

Dopo la celebre ribellione di Char avvenuta nella serie classica di Gundam, Hathaway Noa guida un’insurrezione contro la Federazione Terrestre, ma l’incontro con un ufficiale nemico e una donna misteriosa ne cambieranno il destino…

Il film di Mobile Suit Gundam Hathaway, originariamente previsto in 214 sale, un record per il franchise, è stato ritardato tre volte. Il film doveva originariamente uscire in Giappone il 23 luglio, ma è stato posticipato a causa di COVID-19 ad aprile e poi ancora al 21 maggio, ed è stato infine ritardato di nuovo il mese scorso a causa del prolungato stato di emergenza dichiarato in Giappone.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Shukou Murase (Ergo Proxy, Gangsta, Witch Hunter Robin, Genocidal Organ) sta dirigendo il progetto e Yasuyuki Mutou (Basilisk, Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Deadman Wonderland) sta scrivendo la sceneggiatura. Pablo Uchida, Naoyuki Onda e Shigeki Kuhara stanno adattando i disegni originali dei personaggi di Haruhiko Mikimoto per l’animazione. Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Seiichi Nakatani e Nobuhiko Genba stanno adattando per l’animazione i disegni meccanici di Yasuhiro Moriki. Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti, Mobile Suit Gundam Narrative, Mobile Suit Gundam UC) sta componendo la musica.

