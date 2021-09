Model Kit Mania: Su Twitch tra mecha e modelli in scala

Benvenuti su Model Kit Mania! Cos’è Model Kit Mania? È il format che abbiamo lanciato nella primavera 2021 sul canale Twitch di Cultura Pop dedicato al mondo dei kit di assemblaggio di modellini di robot e altri iconici personaggi provenienti dai più amati anime nipponici, durante il quale abbiamo già montato due EVA provenienti dalla tetralogia cinematografica di Rebuild of Evangelion.

Mi presento, sono Davide Vincenzi, il conduttore di Model Kit Mania. Classe ’75, sono un appassionato di tutto ciò che ruota attorno alla cultura pop, in special modo giochi di ruolo e da tavolo e, cosa più interessante ai nostri fini, modellismo e pittura delle miniature. Vi terrò compagnia assemblando assieme a voi fantastici kit di GunPla e altri modelli robotici ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sul canale Twitch di Cultura Pop.

Model Kit mania

I GunPla e i model kit di altri iconici mecha, super robot e personaggi degli anime, prodotti per la maggior parte dall’azienda giapponese Bandai e importati in Italia da Cosmic Group, sono diventati nel corso degli anni un vero e proprio simbolo della cultura pop di matrice nipponica. Complici i vari lockdown entrati in vigore a causa della pandemia di Covid-19 che ancora sta flagellando il globo terracqueo, questi kit di modellini assemblabili stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria, poiché rappresentano un passatempo divertente e per molte persone un hobby “diverso dal solito”, in grado di regalare qualche ora di spensieratezza.

A tal fine, abbiamo voluto venire incontro agli appassionati di questo magnifico hobby, soprattutto a chi ci sta avvicinando per la prima volta, vuole iniziare a cimentarvisi o ne è semplicemente incuriosito, con il format Model Kit Mania che andrà in onda, lo ribadiamo, ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sul canale Twitch di Cultura Pop, raggiungibile all’indirizzo: https://www.twitch.tv/culturapopita.

Tutti i martedì alle 15:00

Nel succedersi delle trasmissioni di Model Kit Mania, andremo ad assemblare insieme alcuni dei più amati soggetti tratti dalle serie e dai lungometraggi di animazione nipponici, svelando tecniche e trucchi per ottenere il migliore risultato possibile con questi model kit in plastica. Vedremo quindi quali sono gli strumenti necessari all’impresa, scopriremo come si assembla un model kit, partendo da un semplice assemblaggio “a secco” per arrivare poi a un modello completamente dipinto, come si evidenziano le pannellature, per giungere infine alla realizzazione di effetti di weathering e chipping.

Non volete solo guardare passivamente la trasmissione, ma volete assemblare assieme a me? È una cosa che mi entusiasma! Per farlo, però, dovete essere preparati e vi servono alcuni strumenti fondamentali. Per prima cosa il modello da assemblare: questo lo annunceremo di volta in volta, dandovi il tempo di reperirlo. Oltre a ciò, dovrete avere con voi alcuni pratici attrezzi che vi segnaliamo qui sotto, con relativo link per l’acquisto online, qualora non ne foste già in possesso.

Vi aspetto dunque online sul canale Twitch di Cultura Pop, ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Non mancate!