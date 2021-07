Modena Play 2021: biglietti a prezzo speciale

Play Festival del Gioco, la manifestazione italiana dedicata al mondo ludico a 360 gradi è pronta a ripartire. Dopo gli stop imposti dalla pandemia, la fiera modenese annuncia il suo ritorno, per un’edizione della “rivincita” in cui il tema sarà legato a personaggi che hanno cambiato la storia anche in seguito a dolorose sconfitte.

Play Modena: i biglietti

Dal 3 al 5 settembre, il quartiere fieristico di Modena si animerà nuovamente portando all’interno dei suoi padiglioni la voglia di divertirsi e di ritrovarsi dopo più di un anno dall’ultima edizione. Per celebrare la nuova edizione Play ha deciso di mettere a disposizione dei suoi visitatori biglietti in prevendita a prezzi speciali e offerte come il fan pack, uno speciale kit comprendente l’esclusiva e iconica t-shirt rossa. Per accedere alla prevendita scontata e all’acquisto del pack, vi basterà collegarvi al sito della manifestazione. Le offerte scontate saranno disponibili fino al 15 luglio.

L’edizione settembrina del festival, seguirà alcune regole volte ad assicurare contemporaneamente il massimo divertimento e la piena sicurezza degli ospiti: la manifestazione permetterà un accesso contingentato dei visitatori, per questo motivo la prevendita online è uno strumento fondamentale.

Play Modena: CulturaPOP Media Partner

Nelle settimane a venire, con l’approssimarsi dell’evento, Play diffonderà i dettagli del cartellone. Cultura Pop è quindi orgogliosa di annunciare che sarà media partner di Play, sarà quindi nostra premura tenervi informati con tutte le notizie prima, durante e dopo questo evento. Condividiamo quindi il sentimento ottimista degli organizzatori il cui obiettivo è quello di tornare a giocare in presenza nel segno della sicurezza. Questo sarà possibile proprio grazie agli ampi spazi fieristici, interni ed esterni, che permetteranno di organizzare un evento di questa portata, in ottemperanza con le attuali regole contro la pandemia.

Rinnoviamo quindi il consiglio di approfittare della vantaggiosa offerta sui biglietti in prevendita e non vediamo l’ora di vederci a Modena Play, per un’indigestione di giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di miniature, giochi di carte collezionabili, larp e tutte le novità del mercato ludico.