Modern Austen: Jane Austen in una serie TV

L’opera di Jane Austen è stata fonte di ispirazione per innumerevoli adattamenti e reinterpretazioni, dai sontuosi pezzi d’epoca alle interpretazioni più insolite; secondo delle indiscrezioni una nuova serie drammatica, Modern Austen, si unirà presto a quella lista, andando in onda sulla rete The CW.

La rivista Variety (in un articolo che potete leggere a questo link) riferisce che la rete sta sviluppando una serie antologica, della lunghezza di un’ora, ispirata al lavoro di Jane Austen, momentaneamente intitolata Modern Austen. Come suggerisce il titolo, la serie reinventerà i romanzi di Jane Austen in sei storie moderne, ogni episodio sarà tratto da un romanzo diverso. La prima stagione della serie sarà adattata da Orgoglio e Pregiudizio e sarà ambientata nella moderna San Francisco. Modern Austen dovrebbe essere scritta e prodotta da Eleanor Burgess, una drammaturga che di recente è diventata nota per aver scritto il reboot di HBO di Perry Mason. La serie dpvrebbe anche essere prodotta dalla Warner Bros. Television, con produttori Stephanie Allain e Gabrielle Ebron tramite la collaborazione con Homegrown Pictures.

Jane Austen scrisse sei romanzi significativi tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo: Ragione e Sentimento del 1811, Orgoglio e Pregiudizio del 1813, Mansfield Park del 1814 e Emma del 1816. I suoi ultimi due romanzi, L’abbazia di Northanger e Persuasione, furono pubblicati nel 1818, un anno dopo la sua morte. Nei secoli successivi al debutto dei suoi romanzi, il lavoro di Jane Austen è stato considerato una parte fondamentale della cultura letteraria e pop. Modern Austen è solo una delle tante potenziali nuove serie che la rete sta prendendo in considerazione per la prossima stagione televisiva, tra queste ci sarebbero una serie sequel live-action delle Powerpuff Girls, uno spin off di Nancy Drew che avrà come protagonista Tom Swift, e uno spin off di Black Lightning appena annunciato che riguarderà il personaggio Painkiller di Jordan Calloway.