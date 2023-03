L’esordio della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe non è stato il trionfo che i Marvel Studios si attendevano, considerata l’accoglienza piuttosto tiepida che ha accompagnato l’arrivo in sala di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pur concedendo al film firmato da Peyton Reed tutte le scusanti legate all’essere un primo passo di una nuova fase narrativa del franchise, non si può fare a meno di notare diverse criticità, non ultima la poco accattivante realizzazione di uno dei villain del film, MODOK. Atteso sin dalla sua apparizione nei trailer, il cattivo interpretato da Corey Stoll si è rivelato tutt’altro che temibile, risultando anzi quasi caricaturale. Una performance poco riuscita, eppure ci si interroga ancora su un possibile futuro di MODOK nel Marvel Cinematic Universe dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Dopo la sua apparizione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, MODOK ha un futuro nel Marvel Cinematic Universe?

Senza svelare troppo del destino dello svolazzante avversario di Scott Lang, la presenza di questo insolito villain nei prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe non sembra essere per nulla sicura, nonostante il suo interprete, Corey Stoll, abbia svelato la sua posizione in tal senso ai microfoni di Screen Rant:

Le vostre ipotesi valgono quanto le mie! Sarei pronto a essere nuovamente MODOK, sarebbe davvero divertente, ma non ho alcuna informazione a riguardo.

Considerato quanto visto nel terzo atto di Ant-Man and the Waps: Quantumania, rivedere in azione MODOK sembra essere piuttosto improbabile.

Tuttavia, in passata i film del Marvel Cinematic Universe ci hanno dimostrato come sia possibile, tramite dei flashback, riportare in scena personaggi considerati perduti, sorte toccata proprio a Darren Cross, passato dall’essere il villain del primo film di Ant-Man, Yellowjacket, al poco apprezzato MODOK. Se il futuro dello svolazzante villain dovesse riportarlo nel franchise, potrebbe essere possibile scoprire come sia stato creato, ipotesi caldeggiata da Stoll

Ovviamente, sarei più che felice di vedere l’intero processo di creazione di MODOk e il suo rapporto con Kang. Sarebbe davvero appassionate vedere l’aspetto più pericoloso e maligno della sua personalità. Ne avete visto solo una piccola parte, ma si è dispersa piuttosto rapidamente perché Scott la ha sconfitta in fretta, e nessuno che lo avesse conosciuto prima lo ha preso seriamente. Eppure, nel Regno Quantico tutti considerato MODOk come il tizio più spaventoso del mondo, eppure i nostri personaggi sanno chi sia realmente

Considerando la citata ipotesi di un flashback o le possibilità di vedere un variante di MODOK proveniente dal multiverso, immaginare un futuro per MODOK nel Marvel Cinematic Universe dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe non esser così complesso, ma se questo dovesse concretizzarsi c’è da sperare che i Marvel Studios si impegnino maggiormente nella sua realizzazione.

