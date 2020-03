Moebius – Alla ricerca del tempo: la nuova mostra al MANN

Dal 30 Aprile al 7 Settembre 2020 il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, apre le porte all’immaginario fantastico di Moebius nella seconda mostra dedicata al mondo del fumetto: Moebius – Alla ricerca del tempo.

Organizzata da Moebius Production e COMICON, questa sarà la più grande mostra dedicata all’artista mai vista in Italia. L’occasione è l’apertura della sezione Preistoria, che permetterà di vivere l’esperienza delle visioni oniriche di Moebius tra pterodattili e carcasse di dinosauri, richiamando i suoi mondi alieni sospesi tra il passato e un futuro lontano.

Inserita nell’ambito del Progetto Obvia (Out Of Bundaries Viral Art Dissemination), un progetto sulla disseminazione dell’arte attraverso la multimedialità, questa sarà la seconda mostra dedicata al mondo del fumetto. Nel 2019 infatti il MANN aveva già ospitato Corto Maltese, eroe dell’opera di Hugo Pratt.

Jean Henri Gaston Giraud (1938-2012) è stato un visionario Francese, illustratore e fumettista, cui si riserva il merito di aver elevato il fumetto ad arte nel periodo storico in cui questo media è cambiato completamente. Amante dell’Italia, omaggiata in molte opere (Vedere Napoli e Muori e poi vedi Napoli in cima alla lista), Moebius è stato amato profondamente dagli appassionati di fumetto italiani e ha ispirato molta della fantascienza come la conosciamo oggi. Tra le sue opere più amate ci sono Arzach, Blueberry, Il Garage Ermetico, Il Fallico Folle.

Il riconoscimento di Métal Hurlant, rivista fondata da Moebius insieme con gli altri Umanoidi Associati (Les Humanoïdes Associés) come punto di svolta della Band Dessinée è ormai storia, così come la sua collaborazione con l’amico Alejandro Jodorowsky, con cui sperava di realizzare un film su Dune. Il film non vide mai la luce, ma i due ci hanno regalato perle come l’Incal.