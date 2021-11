Moleskine | Le migliori agende da regalare a Natale

Non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali di Natale, e le offerte Amazon degli ultimi giorni in occasione del Black Friday sono già un bel modo per portarsi avanti anche da questo punto di vista. Ce n’è davvero per tutti i gusti, con tantissimi prodotti a un ottimo prezzo perfetti per fare (o farsi) un regalo in ogni occasione.

Tra i vari articoli in promozione spicca tutta una serie di agende e taccuini firmati Moleskine davvero di ottima qualità: soluzioni pratiche, eleganti e versatili per casa, ufficio e scuola… Il regalo migliore per il prossimo Natale insomma, acquistabile ora a prezzi molto interessanti grazie alle offerte del Black Friday di Amazon. Abbiamo selezionato per voi solo il meglio dal catalogo Moleskine, siete pronti?

I migliori regali di Natale firmati Moleskine

Moleskine – Agenda Settimanale 18 Mesi

Partiamo con un vero e proprio classico dal catalogo Moleskine: un’agenda settimanale 18 mesi dal design semplice e raffinato, con una pratica chiusura a elastico e una copertina morbida ma allo stesso tempo resistente. Disponibile in vari colori e dimensioni per sposare ogni singola esigenza, si tratta di un prodotto dallo stile inconfondibile e ottimo per università, scuola, lavoro e molte altre occasioni.

Moleskine – Agenda Giornaliera 18 Mesi

Un’agenda pensata per chi è pieno di impegni, e vuole avere tutto sotto controllo giorno dopo giorno. Il layout di questa agenda offre infatti un’intera pagina per ogni singolo giorno (da luglio 2021 a dicembre 2022), per annotare appunti, eventi e tutto ciò che può essere importante per te. Come in ogni agenda Moleskine, inoltre, è incluso un set di stickers colorati per personalizzarla come preferisci.

Moleskine – Agenda Settimanale 18 Mesi Harry Potter

Passiamo ora a qualcosa di davvero speciale: un’agenda settimanale 18 mesi (luglio 2021/dicembre 2022) in un’edizione limitata dedicata a Harry Potter. Tutto il design inconfondibile firmato Moleskine unito a tutta l’atmosfera che solo un brand come Harry Potter può offrire: eleganza e praticità si sposano in un’agenda con copertina rigida e chiusura a elastico, con 208 pagine pronte per annotare ogni singolo appunto che ritieni importante… Con un pizzico di magia in più!

Moleskine – Agenda Settimanale 18 Mesi Peanuts

Altro giro, altra agenda in edizione limitata: Moleskine ha infatti realizzato una versione speciale del suo prodotto più classico dedicata agli inconfondibili Peanuts. Un design semplice ma di sicuro impatto, per un prodotto che è come sempre possibile personalizzare grazie ai 295 stickers inclusi.

Moleskine Smart Writing

Il prodotto perfetto per chi vuole passare allo step successivo: questo fantastico paper tablet è infatti dotato di un sistema di scrittura intelligente per digitalizzare le note scritte a mano, grazie all’innovativa tecnologia della Pen+ Ellipse inclusa (compatibile peraltro con Moleskine+ Paper Tablet e Smart Diary). Questo elegante set comprende penna e tablet a un prezzo mai visto finora, unendo tutto il design Moleskine con la più pratica tecnologia per annotare ciò che vuoi in ogni momento.

Moleskine Edizione Box in Pelle

Un taccuino con copertina rigida in pelle, chiusura a elastico e pagine a righe: un prodotto dal design classico ed elegante, perfetto per prendere appunti con ben 176 pagine in tutta comodità grazie alla possibilità di aprire il notebook per 180°. Realizzato con materiali di primissima qualità e dalle dimensioni di 13 x 21 cm, questo taccuino è senza ombra di dubbio l’idea regalo perfetta anche per il prossimo Natale

Moleskine Cahier Journal – Set 3 Quaderni

Un set di tre quaderni griffati Moleskine, realizzati con una robusta copertina in cartoncino flessibile e con una resistente cucitura sul dorso. Perfetti per prendere appunti e per l’utilizzo scolastico, lavorativo e non solo con un design sorprendentemente elegante in ogni singola forma che li compone con delle piccole sorprese: le ultime 16 pagine sono staccabili ed è presente una tasca per gli appunti presi su fogli liberi.

Moleskine Classic Notebook Pocket

La soluzione tascabile, elegante ed economica (ora ancora di più grazie alle super offerte in corso!) per chi vuole vivere tutto lo stile Moleskine con un taccuino dal design inconfondibile. Realizzato con copertina morbida e chiusura a elastico, con ben 192 pagine a righe e in formato Pocket dalle dimensioni 9 x 14 cm: il prodotto adatto per un regalo utile ma di sicuro impatto, e dallo stile davvero inimitabile.

Moleskine Taccuino Batman Edizione Robin

Un taccuino Moleskine in edizione super limitata, con un design davvero unico nel suo genere. Questo notebook dedicato a Batman è infatti un prodotto unico ed esclusivo, realizzato con copertina rigida e con tutto il design inconfondibile firmato Moleskine. 192 pagine a righe per raccogliere tutti gli appunti che vuoi, per un prodotto dalle dimensioni contenute (9 x 14 cm) e perciò perfetto da infilare in tasca appena prima di uscire di casa.

Moleskine Art Collection Sketching Kit

Chiudiamo con un pratico kit perfetto per chiunque si voglia dilettare, in maniera professionale o per puro piacere, nella realizzazione di schizzi e disegni di ogni genere. Realizzato con carta pigmentata adatta all’uso della gomma, questo pratico quaderno dal design inconfondibile presenta dimensioni adatte al trasporto in ogni zaino (13 x 21 cm), ben 104 pagine ed è accompagnato da un set di 5 matite da disegno di altissima qualità con impugnatura quadrata.

