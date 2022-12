Gli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 si sono conclusi e adesso le ultime 8 squadre rimaste si apprestano a giocare i quarti di finale per sognare il passaggio in semifinale. Come sappiamo, l’Italia è fuori dalla competizione, ma molti appassionati vorranno comunque seguire il torneo che promette di essere molto interessante.

Al netto delle polemiche sui possibili rischi connessi alla privacy per chi si reca in Qatar per seguire i mondiali di calcio e le polemiche relative alle politiche del Qatar in materia di diritti dei lavoratori e diritti civili in generale, molti appassionati di calcio sono in attesa di seguire le partite che ci porteranno alle finali del 17-18 dicembre.

Una partita particolarmente attesa è Marocco – Portogallo. Il Marocco ha già compiuto un’impresa storica: primi nel Gruppo F con squadre del calibro di Croazia, Belgio e Canada, e arrivati ai quarti dopo aver battuto ai calci di rigore la Spagna. Il Portogallo, anch’essa prima del suo girone, ha mostrato la sua migliore prestazione proprio negli ottavi di finale battendo per 6 a 1 la tutt’altro che semplice Svizzera.La partita si prospetta, quindi, molto interessante e potrebbe regalare non pochi colpi di scena.

Marocco – Portogallo: quando si gioca e dove vedere la partita

Marocco – Portogallo, valevole per i quarti di finale, si disputerà sabato 10 dicembre alle ore 16:00 italiane presso l’Al Thumama Stadium di Doha. Come sempre, i diritti di trasmissione del mondiale Qatar 2022 sono detenuti dalla RAI sarà possibile seguire la partita in streaming tramite RaiPlay o RAI 1 e Rai 4K (canale 101 del digitale terreste) per i televisori che supportano la risoluzione in Ultra HD.

L’emittente televisiva trasmetterà le partite in Ultra HD su Rai 4K, all’interno del pacchetto tivùsat. Per guardare le partite in 4K, sarà necessario disporre di un decoder compatibile e un’antenna parabolica (da orientare verso Eutelsat Hotbird 13° Est). Non è chiaro se sarà possibile seguire le partite in altissima risoluzione anche tramite la piattaforma di streaming della RAI.

Se non avete un collegamento satellitare, comunque, potreste voler guardare altri match da emittenti internazionali come la BBC. In molti casi, le piattaforme di streaming hanno dei blocchi regionali che potrebbero bloccare l’accesso dall’Italia e altri Paesi al di fuori del territorio coperto. La soluzione, in questi casi è usare una delle migliori VPN, che tra le altre cose, può cambiare il vostro indirizzo IP e fare in modo che la vostra connessione sembri provenire da un’altra area geografica.

Inoltre, potreste aver bisogno di una VPN anche se vi trovate all’estero per motivi di lavoro o studio e volete vedere le partite dei Mondiali del Qatar 2022 in streaming sulle piattaforme italiane, con la telecronaca nella nostra lingua.

Qui di seguito, vogliamo consigliarvi quella che per noi è la migliore soluzione per guardare Francia – Danimarca in streaming dall’estero tramite VPN. Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.

Come guardare Marocco – Portogallo in streaming dall’estero

Quando si parla di VPN di qualità, non abbiamo dubbi: il primo nome che ci viene in mente è NordVPN. Con questo provider, avrete accesso a una vastissima rete di server ad alte prestazioni, gestite direttamente dall’azienda. Questo significa che i problemi di sicurezza sono ridotti al minimo, inoltre saprete che è solo Nord ad avere accesso a queste macchine per mantenerle operative e protette. Inoltre, NordVPN è una delle migliori soluzioni per sbloccare contenuti geolocalizzati, di conseguenza potrete godervi le partite del Mondiale Qatar 2022 ovunque vi troviate: sia che vogliate seguire i commenti in italiano mentre vi trovate all’estero, sia che vogliate seguire le partite che la Rai deciderà di non coprire.

Ecco l’offerta di NordVPN da cogliere al volo!

NordVPN, la più conosciuta in Italia

NordVPN è imbattibile per il rapporto qualità/prezzo. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN gratis per 7 giorni.

VEDI OFFERTA