Monkey D. Luffy Banpresto Figure Colosseum: Recensione

Dal vasto oceano di proposte che Banpresto e Bandai Spirts hanno in cantiere arriva finalmente sul mercato la figure di Monkey D Luffy Banpresto Figure Colosseum tratta da One Piece. La piccola figure, alta circa 8 cm, è realizzata interamente in pvc e viene proposta ad un prezzo davvero interessante. Quindi, ricapitolando…è piccolina, costa poco ma è anche ben realizzata? Scopritelo insieme a noi della Ciurma di Cultura Pop!

Personaggio

Per chi fosse vissuto sulla luna negli ultimi 20 anni e non conoscesse questo simpatico personaggio, Monkey D. Luffy, detto anche Rubber o Cappello di Paglia è il protagonista del Manga e Anime chiamato One Piece. In un mondo immaginario a tema piratesco l’obbiettivo di tutti gli aspiranti pirati è quello di conquistare il mitico One Piece, il tesoro del Re dei pirati Gol D. Roger. A migliaia sono partiti verso l’avventura nel tentativo di trovarlo compreso il giovane Monkey D. Luffy che nasconde dentro di se il potere del Gomu Gomu, uno dei Devil’s Fruit che conferiscono particolari abilità a chiunque li ingerisca. A Luffy è capitato il potere Gomu Gomu, ovvero la capacità di modellare ed allungare il proprio corpo come se fosse di gomma. Durante il suo viaggio incontrerà tanti nemici e tanti nuovi compagni che man mano andranno a formare la ciurma di cui sarà il Capitano.

Packaging

La scatola della figure è fatta di un sottile strato di cartoncino dalla finitura interamente lucida. Le foto del prodotto sono riportate su ogni lato con angolazioni differenti. Se nella parte frontale possiamo osservare un primo piano di Luffy e le varie scritte con i vari loghi ufficiali della casa produttrice sul retro troviamo alcune interessanti informazioni sull’artista, tale Varoq, insieme a due immagini, del set A (che andremo a descrivervi) e del set B che compongono la terza wave della linea SCultures BIG.

Figure

Dentro la scatola, protetta da un ulteriore cartoncino, abbiamo rinvenuto la figure dentro una busta di plastica divisa in scompartimenti. La parte superiore, la parte inferiore e i due elementi che compongono la basetta vanno montati tra di loro servendosi degli incastri, tutto senza bisogno di istruzioni e in modo molto intuitivo. L’impatto iniziale, decisamente superficiale, che ci eravamo fatti su questa piccola statuetta, era decisamente sbagliato. Nonostante sia un prodotto di fascia bassa e dal costo esiguo abbiamo immediatamente notato l’enorme lavoro svolto dal team di produzione e dallo scultore che ha saputo imprimere alla figure la giusta caratterizzazione con un volto ben definito ed espressivo insieme ad una posa d’azione che lascia ben poca immaginazione su cosa stia per abbattersi sul povero e malaugurato avversario del nostro Cappello di Paglia.

Conclusioni

Costi bassi e realizzazione sopra la media fanno di questa figure un vero must have. Monkey D. Luffy ne esce davvero bene con una posa dinamica, uno sculpt preciso e un paint privo di qualsivoglia difetto. Ulteriore nota a favore? Il piedistallo ha un supporto molto originale che fino ad oggi non ci era mai capitato di vedere e risulta molto amalgamato con il contesto della figure e i poteri di Luffy.