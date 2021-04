Monkey D. Luffy Battle Record Collection – Recensione

Abbiamo ricevuto e analizzato, una nuova figure di One Piece prodotta da Banpresto per Bandai Spirits, la nuovissima Monkey D. Luffy Battle Record Collection. Si tratta di una statuetta da collezione in pvc precolorata che ritrae il protagonista dell’anime con gli abiti della saga di Wano Kuni.

Il personaggio

Monkey D. Luffy è un personaggio immaginario tratto dal Manga / Anime One piece. Da ragazzo Luffy ha ingerito il Frutto del Diavolo chiamato Gomu Gomu che gli ha conferito delle strane abilità. Ora il ragazzo è in grado di modificare il proprio corpo allungandosi come se fosse di gomma aiutandolo così nell’impresa (che poi è anche il suo sogno e obbiettivo) di diventare il re dei pirati. Luffy nel suo cammino farà tante amicizie e si farà pure tanti nemici. La sua ciurma lo porterà infine sulla terra di Wano, dove dovrà affrontare nuove sfide. Lui, invece sarà in grado di spingere i suoi poteri oltre ogni limite?

Scatola

La confezione che avvolge la statuetta è stata realizzata in cartoncino sottile, con patina lucida e una grafica che richiama le atmosfere della saga piratesca. La parte frontale ci mostra la fotografia della figure con i loghi bandai e Banpresto posti ai vertici opposti in verticale. Il nome del prodotto ci viene mostrato subito sotto il logo della linea, in basso a sinistra, mentre il logo One Piece è collocato nell’angolo in alto a sinistra. Ai lati e sul retro, la scatola presenta fotografie del protagonista in mutevoli angolazioni permettendoci di apprezzare, anche se superficialmente, la qualità del contenuto. Dentro, la statua si mostra da assemblare, racchiusa in alcune buste di plastica che a loro volta sono protette da comune cartoncino ripiegato a scopo di protezione, un fattore davvero importante per la casa produttrice.

Monkey D. Luffy Battle Record Collection

Monkey D. Luffy Battle Record Collection è una statua dalla connotazione molto dinamica. La posa adottata dagli scultori è quella di un Luffy intento a scagliare il suo Pugno. Una mano rimane protesa in avanti, come se fosse un mirino, con il palmo aperto verso l’esterno. Il pugno è proteso verso la parte posteriore, pronto a caricarsi di potenza e utilizzando la tecnica che indurisce la gomma di cui è fatto. Lo sculpt è stato realizzato molto bene, evidenziando sia la fisicità asciutta (ma muscolosa) di Luffy che in questa saga si fa chiamare Luffytaro. Ci ha colpito anche la realizzazione del volto, degli abiti tradizionali e degli accessori. In questi abbiamo anche notato un bell’easter egg, il cappello di paglia che porta sulla schiena presenta infatti i tagli inferti dal pirata Bagy all’inizio della saga, davvero simpatica come cosa!

Videorecensione

Conclusioni

La statua da collezione di Monkey D. Luffy Battle Record Collection realizzata da Banpresto per Bandai Spirits è un prodotto davvero interessante. La posa dinamica e l’assenza di qualsivoglia difetto ha contribuito a farcela piacere senza riserve. Se siete alla ricerca di una rappresentazione degna del protagonista della saga, beh…cari lettori eccola qui, pronta per essere acquistata e riposta nella vostra collezione.