Monkey D. Luffy (King of Artist) di Banpresto

Bandai Spirits sotto il marchio di Banpresto torna a proporre una figure dedicata a Monkey D. Luffy (conosciuto anche come Rubber nell’adattamento italiano) per la sua linea King of Artist che ritrae sotto forma di statue in PVC solamente personaggi di One Piece. Questo pezzo in particolare è tratto dal recente lungometraggio One Piece Stampede che per pochi giorni è stato trasmesso anche nei cinema italiani.

Il Personaggio

Monkey D. Luffy è il protagonista principale della saga di One Piece ed è ovviamente presente anche in questo ultimo lungometraggio celebrativo dei 20 anni. Le abilità di Rufy, acquisite anni prima dopo aver ingerito il frutto del diavolo chiamato gomu gomu consistono nel poter alterare il proprio corpo come se fosse di gomma, rendendolo elastico o estremamente duro. In questa nuova avventura i pirati di Cappello di Paglia si ritroveranno a partecipare alla “Fiera mondiale Pirata”, una festa che raduna i pirati di tutto il mondo con lo scopo di recuperare un tesoro del re dei Pirati. Un Ex membro della ciurma di Roger, Bullet, si metterà in mezzo e creerà diversi problemi ma se la dovrà vedere contro un dream team pazzesco, che Eichiro Oda in persona ha voluto mettere insieme. In questo film fanno la loro comparsa tanti dei volti noti di One Piece, oltre la ciurma di Luffy, si vedono centinaia di personaggi che hanno fatto la storia di questa serie facendo emozionare il pubblico in sala tanto da far registrare incassi superiori anche al blockbuster precedente Dragon Ball Super: Broly.

La Confezione

Osservando la scatola notiamo subito che si tratta di un prodotto diverso dal solito, seppur realizzata in semplice cartoncino, la grafica minimalista che è stata adottata riesce ad enfatizzare sia l’immagine del prodotto che la scritta. Il lettering è formato dal nome – in nero su sfondo bianco – della linea del prodotto e del personaggio in parole di dimensioni e orientamento differente. La scritta è coperta parzialmente dall’immagine di Luffy – a colori – solamente nella facciata frontale e sul retro. Sugli altri lati vediamo invece l’immagine del protagonista in bianco e nero coperto dalla scritta questa volta in bianco su sfondo nero facendola risaltare a contrasto. All’interno della confezione troviamo la statuetta divisa in più pezzi all’interno delle buste protettive e gli elementi che andranno a comporre il supporto verticale con basetta.

“The Monkey D. Luffy” King of Artist

La figure in questione è una riproduzione in PVC statica di Monkey D. Luffy tratto dal film One Piece Stampede pertanto anche abiti e loro colorazione rispecchiano quanto visto nel film. L’assemblaggio della statua non risulta difficile, anzi, come di consueto è risultato parecchio intuitivo attraverso l’utilizzo di appositi incastri studiati in maniera molto sapiente, una volta montata non si nota nemmeno la giuntura di tali elementi facendola sembrare un pezzo unico.

Dopo averla osservata attentamente siamo rimasti molto colpiti dal lavoro svolto da Banpresto sullo sculpt, infatti risultano davvero realistiche sia le pieghe dei vestiti che le increspature della pelle sotto sforzo. Monkey D. Luffy è rappresentato in posa aerea grazie al supporto collocato sul retro dei pantaloni all’altezza della tasca. Data l’altezza del personaggio rappresentato in questa scala è stata adottata la posa in volo con il corpo ripiegato su se stesso mentre sta caricando uno dei suoi temibili pugni. L’espressione facciale vede un Luffy decisamente infuriato con denti serrati e fronte corrugata, i capelli di colore nero corvino risultano molto fedeli alle fonti con uno sculpt impeccabile che ne delinea la chioma ciuffo per ciuffo . Risulta veramente ben fatta anche la colorazione generale, infatti, attraverso varie sfumature ogni elemento viene valorizzato ed esaltato. Stiamo parlando ovviamente degli abiti classici di Luffy composti da Jeans e Camicetta rossa aperta sul davanti, una fascia arancione in vita e l’immancabile Cappello di Paglia.

Conclusioni

Era da tempo che non vedevamo una figure di Luffy di questa qualità e siamo felici sia stata proprio il team di Banpresto a proporla. Grazie ad un costo alla portata di tutti ed una elevata manifattura il protagonista di One Piece risulta un acquisto obbligato per ogni fan che si rispetti. Coloring e Sculpt sono entrambi elementi curati nel minimo dettaglio offrendoci così una statica degna di nota alla quale non manca davvero nulla. Grazie alla posa molto originale sarete sicuramente soddisfatti di riporla nella vostra collezione di One Piece.