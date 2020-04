Da Hasbro in arrivo Monopoly: Ghostbusters

Appassionati di Ghostbusters è in arrivo per voi una nuova edizione di Monopoly dedicata al quartetto di acchiappafantasmi più amato del cinema. Hasbro lancerà sul mercato statunitense Monopoly: Ghostbusters nei prossimi giorni.

In passato Monopoly è stato declinato con questa licenza, ma questa nuova edizione sarà presenterà un nuovo design legato all’estetica di questo film a partire dal coperchio della scatola in grado di riprodurre la melodia della celebre canzone. Oltre a questo divertente dettaglio altri elementi iconici presenti nel gioco saranno i segnalini modellati su alcuni oggetti caratteristici, la Trappola per fantasmi utilizzata come contenitore per le varie carte o i continui rimandi a luoghi iconici del film.

Nonostante il suo aspetto fortemente tematizzato il regolamento di gioco rimarrà fedele all’esperienza di gioco classica a cui Monopoly ci ha abituato, con la grande differenza che in questa particolare edizione i giocatori si muoveranno attraverso il famosissimo tabellone di Monopoly con lo scopo di raccogliere nuovi contratti di lavoro e l’ultimo giocatore che sarà riuscito ad evitare la bancarotta sarà il vincitore.

Le zone colorate di Monopoly: Ghostbusters ricalcheranno diverse aree dei luoghi del film, che i giocatori dovranno riuscire a conquistare e conseguentemente liberare dai fantasmi per riscuotere il proprio contratto.

L’elemento ectoplasmatico si manifesterà quando uno dei giocatori finirà in una casella Entità Soprannaturale (Supernatural Entity) e i giocatori dovranno collaborare per sconfiggere uno dei diversi fantasmi del gioco, come ad esempio Slimer, L’omino Stay Puft o La Bibliotecaria.

All’interno di ogni ogni scatola sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 6 segnalini (Ghostbusters Proton Pack, PKE Meter, Ecto Goggles, Dana Barrett’s Cello, Walkie-Talkie Radio e Janine Melnitz’s Glasses), un contenitore a forma di Trappola, 12 Unità di Contenimento, 2 dadi, banconote e il regolamento del gioco. Il gioco richiederà 2 batterie ministilo per funzionare.

Monopoly: Ghostbusters sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 26 aprile 2020 e avrà un prezzo di 30 dollari.