Un accordo siglato tra Hasbro e SEGA produrrà una nuova versione del gioco da tavolo denominata "The Monopoly Gamer: Sonic The Hedgehog"

Arriva The Monopoly Gamer: Sonic The Hedgehog. La Hasbro continua a proporre nuove versioni del gioco Monopoly e porta questa volta nella ormai iconica scatola rettangolare uno dei personaggi più famosi della SEGA, ovvero Sonic The Hedgehog. Lo storico gioco da tavolo verrà riproposto in una nuova versione dedicata al riccio più amato del mondo videoludico, dove potremo ritrovare tutti i personaggi della saga e tutte le location del gioco.

In The Monopoly Gamer: Sonic The Hedgehog i giocatori visiteranno e potranno acquistare i luoghi più noti della saga di Sonic the Hedgehog come Planet Wisp e Rooftop Run, collezionando anelli e guadagnando gli Smeraldi del Caos e gettoni. I giocatori potranno scegliere la propria pedina, ognuna delle quali ritrarrà un dei personaggi di questo universo come Sonic, Tails, Amy o Knuckles. Inoltre, Hasbro ha introdotto il livello di competizione a tema Sonic con vari boss da battere per guadagnare Smeraldi del Caos. Più smeraldi otterrete e più sarà facile battere il Dr. Eggman. Inoltre, ottenendo i numeri due o sette, sarà possibile velocizzare per un po’ il movimento del personaggio sul tabellone da gioco.

Questa è solo una delle tante versioni di Monopoly dedicate al mondo videoludico: non dimentichiamoci infatti di Monopoly Gamer Mario e Mario Kart Edition, sviluppati grazie alla licenza di Nintendo, e del gioco dedicato al popolare battle royale Fortnite. Esattamente come la sua controparte di casa Nintendo, Monopoly Gamer: Sonic The Hedgehog possiede dei gettoni che daranno poteri speciali ai giocatori e delle abilità che li aiuteranno durante la partita.

Attualmente il gioco si può preordinare unicamente sul sito americano Walmart.com venduto al prezzo di $24.99 (poco più di €22,00 ) e sarà disponibile sul mercato il 15 settembre di quest’anno.