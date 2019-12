Monopoly: in arrivo l’ Edizione Speciale Casa.it

Monopoly non smette di sorprenderci e grazie ad una collaborazione con il sito immobiliare Casa.it sarà possibile intrattenersi con Monopoly Edizione Speciale Casa.it, un’edizione speciale di questo storico gioco da tavolo a tema immobiliare.

L’edizione speciale Monopoly Casa.it sarà connotata esteticamente dai colori istituzionali del portale specializzato in compravendita immobiliare, mentre le caselle dedicate alle stazioni ed alle società elettrica e società acqua potabile saranno sostituite da caselle speciali dedicate all’app al sito di Casa.it (società elettrica e acqua potabile) e da delle vere e proprie sedi di agenzie immobiliari (le stazioni). Le carte Probabilità ed Imprevisti saranno riscritte ponendo l’attenzione su tutti quegli eventi legati alla ricerca di una casa, come la stipulazione di un mutuo, i costi di ristrutturazione e la scelta delle fotografie giuste per rendere più efficace un annuncio.

Monopoly Edizione Speciale Casa.it sarà un’edizione da collezione a tiratura limitata di 5.000 pezzi. Il gioco non sarà sarà in vendita e per entrare in possesso di questa scatola speciale dovrete partecipare ad un concorso online sul portale di Casa.it.

Per partecipare basterà iscriversi e rispondere correttamente ad una domanda che darà accesso al meccanismo di Instant Win.

Secondo Mario Franci, Chief Commercial Officer di Casa.it, sia Monopoly che il settore del Real Estate sono legate da un filo rosso che rende una tematizzazione in questo senso particolarmente pertinente da enfatizzare ulteriormente il tema della contrattazione immobiliare. Oltre a rimarcare l’affinità elettiva tra il celebre gioco in scatola e il portale immobiliare, l’edizione speciale Monopoly rientra in una strategia di comunicazione volta a rendere Casa.it un soggetto in grado di porsi come innovatore del settore immobiliare.

Potete partecipare al concorso online per aggiudicarsi Monopoly Edizione Speciale Casa.it fino al 22 febbraio 2020 seguendo questo link. Per tutti i dettagli e le informazioni vi rimandiamo al regolamento ufficiale del concorso (link Casa.it).