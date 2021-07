Monopoly: in arrivo l’edizione di Animal Crossing

Monopoly approda nel mondo di Animal Crossing con Monopoly Animal Crossing, un’edizione speciale del gioco di contrattazione più celebre del mondo che reinterpreterà questo grande classico all’interno dell’universo popolato da Tom Nook, Fuffi e tutti gli altri adorabili animali che animano il variopinto universo di Animal Crossing.

Monopoly Animal Crossing porterà così le atmosfere dell’isola protagonista di New Horizon nel mondo dei giochi in scatola, omaggiando così questo titolo che solo nella sua ultima iterazione per Nintendo Switch (Animal Crossing: New Horizon) ha riscosso un enorme successo, con più di 31 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Gli appassionati di Animal Crossing avranno così la possibilità di far rivivere le sfide della propria isola anche al tavolo di gioco, in compagnia (ma in competizione) dei loro amici.

Invece di acquistare proprietà e pagare l’affitto, i giocatori saranno impegnati in uno scenario estremamente familiare: dovranno scoprire nuove isole, catturare insetti, pesci, fossili e frutta per ottenere Stelline. Il denaro così raccolto darà modo ai giocatori di fare shopping nella Bottega di Nook, acquistando le decorazioni preferite per guadagnare preziosissime Miglia di Nook, al fine di accumularne più degli altri e vincere così la partita.

A rendere la vita ancor più movimentata e divertente sulle isole del tabellone tematizzato, ci saranno le carte Imprevisti e Miglia di Nook, che permetteranno di ritirare ulteriori Stelline dalla Banca, trasformare risorse in Miglia di Nook e parlare con alcuni abitanti dell’isola. Ma attenzione, come tutti i giocatori di Animal Crossing sanno bene, la possibilità di maturare un debito con la Banca o addirittura perdere Miglia di Nook sarà un’eventualità molto concreta. Per ovviare agli imprevisti più insidiosi i giocatori potranno contare sulle carte Abilità, una sola per ciascun giocatore, che permetteranno di raccogliere o vendere risorse extra per ottenere Stelline in più.

Come da tradizione in ogni edizione speciale di Monopoly, le caselle Parcheggio Gratuito e In Prigione! rimarranno invariate, la novità sarà quella la presenza di una casella dedicata alla Dodo Airlines, la Compagnia Aerea di Animal Crossing: arrivati qui è possibile volare verso qualsiasi isola del tabellone. Infine, oltre ai dadi personalizzati, anche le pedine saranno proprio delle simpatiche repliche degli abitanti dell’isola di Animal Crossing.

L’edizione speciale Monopoly Animal Crossing (link Amazon per il preorder) arriverà sul mercato italiano a partire da settembre 2021 per Hasbro Gaming.