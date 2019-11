Monopoly Longest Game Ever: ecco il Monopoly che testerà il vostro stoicismo

In arrivo Monopoly Longest Game Ever una nuova versione di Monopoly, che già dal suo titolo sembra promettere partite sfibranti adatte ai giocatori più temerari.

Monopoly è probabilmente il gioco in scatola più famoso al mondo, nonché uno dei più longevi e parte di questa longevità si deve alla sua capacità di evolversi in accordo con i mutamenti della società, ma anche alla varietà di versioni (su licenza o meno) che differiscono dall’edizione più classica del gioco. Da Game of Thrones, a Frozen 2, alla pizza e chi più ne ha più ne metta, Monopoly sembra proprio non intenzionato ad arrestare la sua vocazione trasformista.

Monopoly Longest Game Ever, l’ultimo nato in casa Hasbro, si preannuncia un’edizione in grado di ridefinire il concetto di partita più lunga di sempre, grazie al nuovo tabellone di gioco composto da due anelli concentrici con ben 66 proprietà in totale.

Il layout concentrico del tabellone di gioco ricorderà un po’ il design di Talisman, un’altro classico board game noto per la sua proverbiale durata, mentre le 66 proprietà non saranno altro che 22 proprietà ripetute per 3 volte. Ad allungare ulteriormente il tempo di gioco ci penseranno i dadi, o meglio il dado, perché questo Monopoly prevederà l’uso di un unico dado.

La durata attesa di una partita a Monopoly Longest Game Ever non è ancora chiara, tuttavia è ragionevole pensare che il gioco possa protrarsi per diverse ore, dato che una partita al Monopoly classico può arrivare a durare tranquillamente anche a 3 ore. In Longest Game Ever il gioco non terminerà nel momento in cui si verificherà la bancarotta di uno dei giocatori, bensì quando uno dei giocatori possiederà tutte le singole proprietà del piano di gioco. Questa nuova regola aggiungerà un tocco di sadismo (o di stoicismo, dipende dal punto di vista) in più al gioco e siamo sicuri che quel vostro parente più ligio al regolamento non lascerà scappare dalla partita nessuno dei giocatori, finché l’ultima proprietà non sarà stata acquisita dal vincitore.

Al momento Monopoly Longest Game Ever è in vendita negli Stati Uniti come esclusiva di Amazon ad un prezzo di 19,99 dollari.