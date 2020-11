Monopoly: Pixar Edition in arrivo una nuova edizione del gioco

La famiglia Monopoly si espande e accoglie Monopoly: Pixar Edition, l’ultimo titolo ad aggiungersi alla sterminata collezione del gioco da tavolo più celebre del mondo. Questa volta a fare da sfondo al gioco di gestione del patrimonio per eccellenza saranno i personaggi e gli elementi provenienti dai film della Pixar.

Monopoly: Pixar Edition sarà inizialmente distribuito come esclusiva per Amazon.com al costo di 24,99 dollari. Questa edizione del gioco conterrà una serie di riferimenti ai diversi film dello studio di animazione digitale e sarà indicato per 2-6 giocatori a partire dagli 8 anni di età. Gli appassionati potranno intrattenersi con i diversi elementi provenienti da Toy Story, Monsters & Co, Up, Wall-E, Gli Incredibili, Coco, Alla ricerca di Nemo, Cars, Inside Out, Brave, Ratatouille e altri.

La tematizzazione di Monopoly: Pixar Edition prevederà la presenza di diversi luoghi iconici, a cui saranno intitolate le diverse proprietà riportate sul tabellone di gioco (ad esempio l’anemone di Nemo il circo di P.T. Pulce o la cameretta di Andy), con i quali sarà possibile interagire costruendo dei motel Coni Comodi (visti in Cars) o la Fattoria dei giocattoli di Al (Toy Story 2).

Ovviamente trattandosi di Monopoly durante il percorso i giocatori potrebbero finire in prigione, incappare nel terribile Cono della Vergogna o incontrare sul loro cammino l’Andy’s Toy Chest (Imprevisti) o l’Earth Pass space (Probabilità).

Non mancheranno i caratteristici segnalini, che in questo specifico caso saranno tratti da altrettante pellicole di animazione. I giocatori potranno così scegliere tra: la chitarra di Hector, lo scarponcino di Wall-E, il furgone del Pizza Planet, la casetta del Signor Fredricksen, l’inconfondibile palla della Pixar e la lampada Luxo.

Per Hasbro, però, non si tratta della prima volta in cui si trova a rivisitare Monopoly in versione Disney/Pixar. Andando a cercare su Amazon.it è infatti possibile trovare diverse edizioni dedicate alle IP Pixar come ad esempio Monopoly – Junior Gli Incredibili 2 (link Amazon), Monopoly Jr Finding Dory, Monopoly Disney Pixar Edition e Monopoly Toy Story (link Amazon).