Indovina Chi?, Forza 4, Trivial Pursuit… Quante serate abbiamo trascorso in compagnia dei nostri cari e di questi giochi così conosciuti e amati! E proprio per i giocatori di tutte le età quest’oggi Amazon offre in sconto tantissimi giochi da tavolo classici con sconti fino al 51%! Non fateveli sfuggire!

In offerta troverete infatti non solo le versioni classiche dei giochi, ma anche quelle da viaggio e tantissime varianti: magari volete divertirvi con il gioco classico, o vivere una grandiosa avventura a Monopoly ambientata nel mondo del film Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Questi giochi in offerta su Amazon spaziano attraverso moltissimi generi per soddisfare tutte le richieste: ci sono giochi per i più piccoli come L’Allegro Chirurgo, ma anche tantissime edizioni di giochi classici come Cluedo e Monopoly, grazie a crossover con Harry Potter, Dungeons & Dragons, Stranger Things, Animal Crossing e molti altri brand conosciutissimi!

Trovate anche tante variabili dei vostri giochi preferiti. incluse le edizioni da viaggio. Tra le proposte più interessanti per gli amanti del mistero e della magia, è disponibile Cluedo Harry Potter a soli 24,49€ anziché 42,99€! I giocatori possono agire direttamente sulla plancia di gioco per rivelare magicamente stanze e passaggi segreti. Perfetto per gli amanti di Harry Potter di tutte le età!

Gli amanti dei giochi da tavolo alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla propria collezione non possono lasciarsi sfuggire queste golosissime offerte su Amazon. Ma fate in fretta. Approfittate degli sconti fino al 51%, prima che i vostri giochi preferiti si esauriscano!

