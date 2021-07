Monster Hunter: Legends of the Guild, trailer e data di uscita

Monster Hunter: Legends of the Guild, il nuovo film d’animazione in CG basato sul popolare franchise videoludico di Capcom, sta per sbarcare su Netflix. Infatti, il film sarà sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 agosto 2021.

A circa un mese dall’uscita su Netflix, finalmente possiamo guardare il trailer ufficiale.

Tutto ciò che sappiamo su Monster Hunter: Legends of the Guild

Netflix descrive così il film, che avrà una durata di 58 minuti:

In un mondo in cui umani e mostri spaventosi vivono in un equilibrio inquieto, il giovane cacciatore Aiden combatte per salvare il suo villaggio dalla distruzione da parte di un drago.

Nel cast di Monster Hunter: Legends of the Guild troviamo Ben Rausch, Erica Lindbeck e Dante Basco. Il protagonista Aiden è basato su un personaggio esordiente del gioco Monster Hunter 4 del 2013 e Monster Hunter: World del 2018.

Questa la key visual:

E questo il trailer:

Per quanto riguarda lo staff, Steven F. Yamamoto ha diretto Monster Hunter: Legends of the Guild presso Pure Imagination Studios e Joshua Fine (Ultimate Spider-Man) ha scritto la sceneggiatura. Ryōzō Tsujimoto, Kaname Fujioka, Takahiro Kawano e Andrew Alfonso hanno supervisionato il progetto.

Vi ricordiamo che, sempre parte del franchise di Monster Hunter, il 17 giugno è uscito in Italia il film live-action, distribuito da Sony Pictures e diretto da Paul W.S. Anderson con la partecipazione dell’attrice Milla Jovovich protagonista di Resident Evil.

Del cast fanno inoltre parte Tony Jaa (Ong-Bak) è Il Cacciatore, Ron Perlman (Hellboy, Pacific Rim) è l’Ammiraglio leader del gruppo del Cacciatore, T.I. Harris (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) è il cecchino Link, Diego Boneta (Luis Miguel: La Serie, Pretty Little Liars) è il Sergente Marshall e Hirona Yamazaki è l’Assistente.

Anderson sta già lavorando sul sequel del film.

