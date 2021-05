Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!: il primo teaser della nuova serie di Disney+

Disney+ ha pubblicato, sul suo canale YouTube ufficiale, il primo teaser di Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! (Monsters at Work), la serie spin-off ambientata nell’universo di Monsters & co., uno dei franchise più amati della Pixar. Prevista per il 2 luglio la serie seguirà le avventure di Tylor e Millie e sarà ambientata sei mesi dopo gli eventi che hanno mutato per sempre Mostropolis e il suo approvvigionamento energetico, non più basato sulle urla di terrore dei bambini, ma sulle loro risate.

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!: il cast, il teaser, e le immagine ufficiali

John Goodman e Billy Crystal tornano a doppiare rispettivamente Sully e Mike mentre Tylor Tuskmon è doppiato da Ben Feldman. Il resto del cast include Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Stephen Stanton e Aisha Tyler. John Ratzenberger, Jennifer Tilly e Bob Peterson stanno riprendendo i loro ruoli dal film originale.

Queste le immagini ufficiali pubblicate in precedenza da Disney+:

E questo il teaser:

La serie narrerà le vicende di Tylor Tuskmon, un giovane e impaziente mostro laureatosi con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda, soprattutto da quando, a seguito delle vicende del primo film, i protagonisti Mike e Sulley hanno scoperto che le risate sono dieci volte più potenti delle urla di terrore, in fatto di energia. Tylor verrà temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT) e dovrà lavorare al fianco di un gruppo di meccanici allo sbaraglio mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Helene Etzi, country manager di The Walt Disney Company France, ha dichiarato:

“L’animazione continua a essere una delle pietre miliari della magia e della narrazione Disney, attraverso Disney Channels e, con entusiasmo, ora sulla nuova piattaforma di streaming, Disney Plus. Come azienda, abbiamo il privilegio di lavorare con così tante menti creative, sia qui in Francia che in tutta Europa, che sono i primi della classe quando si tratta di trasmettere storie senza tempo per tutti i membri della famiglia.”

Immergetevi subito nel mondo di Monsters & Co. acquistando il DVD di Monster University, disponibile su Amazon!