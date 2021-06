Una nuova serie di animazione Pixar è in arrivo sugli schermi della piattaforma streaming Disney Plus, in ottica di recupero di un franchise seppellito dalla polvere del tempo nella memoria di parecchi spettatori. Dopo il nostro incontro con il cast che ha avuto il piacere e l’onore di doppiare i personaggi di ritorno dal prossimo 7 luglio, abbiamo anche avuto la possibilità di vedere in anteprima e in lingua originale i primi due episodi de Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! – Lavori in Corso! (in originale Monster At Work), il prodotto seriale che consente il ritorno sugli schermi dei mostri coloratissimi che il pubblico aveva avuto modo di conoscere per la prima volta nel lontano 2001. A distanza di vent’anni dal primo film dunque, riscopriamo insieme un nuovo capitolo di questa storia, senza rivelare i dettagli più importanti delle vicende narrate in questi due episodi.

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!,

La serie è ambientata subito dopo le vicende accadute alla conclusione di Monster & Co. e nel portare avanti la storia dell’azienda responsabile dell’approvvigionamento energetico di Mostropoli, Lavori in Corso!, si pone proprio come una continuazione diretta della storia che spalancherà le porte a nuove opportunità e problemi per i mostri. Il primo episodio prende il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Mostropoli, in seguito alla scoperta di Mike e Sulley che le risate generano dieci volte più energia delle urla.

This is Monster, Inc. where we scare, because we care.

Infatti la differenza fondamentale in questa serie è che non si punta più a spaventare, ma a concentrarsi sulle risate, rappresentando un cambiamento radicale circa il focus del mondo dei mostri. Una variazione sul tema dettata dunque da un bisogno di leggerezza percepito dal pubblico, che necessita di riscoprire leggerezza e ilarità dopo il lungo periodo difficile dettato dai diversi lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19.

Il secondo episodio invece

La serie vede dunque vecchie e nuove conoscenze di questo mondo, che incontreremo nel corso di ogni episodio, ciascuno lanciato sulla piattaforma streaming ogni mercoledì e della durata di circa 25 minuti l’uno. La trama segue la storia di Tylor Tuskmon, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al MIFT, la squadra di tecnici manutentori, deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Giullare.

Ulteriori dettagli sulla nuova serie

Prodotta da Disney Television Animation e ispirata al mondo di Monsters & Co. di Disney e Pixar, vincitore del premio Oscar, la serie introduce nuovi personaggi mostruosi oltre a quelli più amati dai fan. Il doppiaggio nella versione originale della serie prevede Ben Feldman come voce di Tylor Tuskmon, insieme ad altri nuovi membri del cast, tra cui Mindy Kaling nei panni di Val Little. Al fianco di Feldman e Kaling, fanno parte del cast anche Henry Winkler nel ruolo di Fritz; Lucas Neff in quello di Duncan e Alanna Ubach nel ruolo di Cutter, mentre Billy Crystal e John Goodman tornano nei panni di Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan.

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! è stata infine sviluppata dal veterano dell’animazione Disney Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 – Missione antincendio), che è anche executive producer, mentre Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore e Kat Good (Big Hero 6 – La serie) e Steve Anderson (I Robinson – Una famiglia spaziale) sono i supervising directors. Il compianto Rob Gibbs (Monsters & Co.) ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie.

Non abbiamo per le mani purtroppo parecchi dettagli per poter fare previsioni accurate, ma come avevamo dedotto già dall’incontro con il cast, la serie in questione si preannuncia brillante e coinvolgente, grazie alla caratteristica realizzazione dei prodotti di animazione con un notevole livello cinematografico di qualità. Ci si concentra in questo caso in maniera specifica sul mondo dei mostri, mentre il contatto con gli umani avviene solo attraverso le stanzette dei bambini; i mostriciattoli dunque non sono consapevoli del mondo umano e di come funziona, motivo per cui, quando i personaggi cercano di rielaborare gli elementi degli uomini, lo fanno in maniera semplice, quasi infantile e con il loro classico stile simpatico e burlesco.

In conclusione

A conti fatti, Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! promette tanto intrattenimento e divertimento non solo per un pubblico neofita e composto da piccoli spettatori, ma riesce anche a risollevare la nostalgia di tanti conoscitori e amanti della storia, ora ben più cresciuti rispetto all’uscita dei primi episodi della serie cinematografica. Non solo elementi classici che ancorano questo prodotto alla classica storia, ma anche una ventata d’aria fresca nel tentativo di rinnovare un franchise forse finora poco sfruttato e che ci può portare ancora tanta allegria e altrettanta carne al fuoco.