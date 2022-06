Il parco divertimenti LEGO si allarga: ecco il nuovo set LEGO Icons #10303 Montagne russe, che porta un’altra attrazione da brividi nel nostro luna park in mattoncini. Inaugurata nel 2014 con il set della Giostra Mixer (LEGO Creator Expert #10244 Giostra del luna park), il nuovo set porta una nuova, elettrizzante esperienza per le nostre impavide Minifigure, con un roller coaster che include ben due loop, meglio noti come giri della morte.

Battezzata Loop Coaster, la nuova giostra è alta ben 92 cm, che la rende uno dei set LEGO più alti. Fa parte del modello un’innovativa torre ascensore per far salire il treno con i passeggeri in cima alla giostra e due loop che sfidano la gravità.

Indice degli argomenti

Il set

Completo di un treno e di una stazione d’imbarco con barriere apribili e pannello di controllo, una volta abbassate le sbarre per mettere al sicuro i passeggeri nei vagoni, non si deve fare altro che rilasciare il freno in modo che il treno arrivi ai piedi dell’ascensore. Attivando l’ascensore e portando il treno al punto di partenza, potremo goderci la sua corsa mentre i vagoni sfrecceranno attraverso rapide discese e i due giri della morte.

Completando il set con due elementi Powered Hub (venduti separatamente), l’hub/battery pack LEGO #88015 (momentaneamente non disponibile, ma quasi certamente lo sarà per quando il set #10303 sarà acquistabile) e il motore LEGO #88013 si potrà motorizzare l’ascensore.

Il set include anche alcuni accessori e dettagli costruibili, tra cui una panchina con mappa, un carretto per la vendita dei palloncini, un carretto che vende pretzel, una bancarella degli hot-dog e il tipico misuratore di altezza per i fruitori dell’attrazione, oltre a undici minifigure, tra cui un operatore della giostra, un venditore di palloncini, un venditore di pretzel, un venditore di hot-dog, una nonna, un ragazzino e cinque passeggeri delle montagne russe.

Commentando il set, il designer LEGO Pierre Normandin ha detto:

“Quando abbiamo progettato questo set, volevamo ricreare la sensazione che si prova quando si inizia a superare il punto più alto. Perfetto per il gioco o per l’esposizione, siamo entusiasti di aggiungere questo set alla Collezione LEGO Fairground”

Clicca qui per vedere alla scheda del set

LEGO Icons #10303 Montagne russe

(in vendita dal 5 luglio 2022)

Le caratteristiche

Misure: 92 cm di altezza, 85 cm di larghezza e 34 cm di profondità

Pezzi: 3.756

Funzioni: la torre dell’ascensore solleva il treno dell’ottovolante fino alla cima, due loop (giri della morte)

L’ascensore è motorizzabile (servono il motore #88013 e l’hub/battery pack 88015, venduti separatamente)

Sono incluse undici Minifigure: l’operatore della giostra, il venditore di palloncini, il venditore di pretzel, il venditore di hot-dog, nonna, ragazzo, cinque passeggeri della giostra

Prezzo: € 399,99

Disponibilità: 5 luglio 2022

Le montagne russe precedenti

Il set LEGO Creator Expert #10261 Montagne Russe del 2018 riproduce la velocità, il brivido e le emozioni dell’attrazione da luna park per eccellenza. Il modello costruibile con il set è completamente funzionante ed è dotato di sistema di sollevamento a catena. Primo del suo genere, viene fornito con 2 treni da ottovolante e sono molte le caratteristiche e le funzioni autenticamente riprodotte: biglietteria, bancarella di zucchero filato, chiosco dello snack bar, misuratore di altezza per chi vuole accedere all’attrazione e piattaforma di imbarco coperta, quest’ultima completa di barriere apribili e pannello di controllo. Abbassando la barra di sicurezza delle carrozza e rilasciando il freno, si potrà far arrivare il treno ai piedi della prima salita. Attivando poi la catena del sistema di sollevamento, il treno raggiunge il punto di sgancio e comincerà il suo percorso da brividi spento dalla forza di gravità. Aggiungendo le componenti Hub/Battery Pack, il motore e il sensore del set LEGO Boost, si potrà motorizzare il sistema di sollevamento e aggiungere un sensore di movimento per automatizzare il sistema stesso e aggiungere effetti sonori realistici (richiede l’installazione dell’App LEGO Boost/PoweredUp e uno smartphone/tablet compatibili). Include undici Minifigure: un venditore di zucchero filato, 2 assistenti delle giostre, 2 nonni con le loro nipotine e 5 passeggeri per l’ottovolante. Otto di queste undici Minifigure sono dotate di teste con doppia espressione del viso.

Le altre attrazioni

Le Montagne russe LEGO 2022 del nuovo set LEGO Icons #10303 Montagne russe sono solo l’ultimo di una (ormai) lunga serie di set dedicati ai parchi divertimento. Scopriamo insieme i set precedenti.

Costruisci la fantastica Giostra del luna park. Acquista il biglietto dalla biglietteria e sali sulla giostra. Dimostra la tua forza colpendo la campana con il martello o centra il bersaglio per far cadere la donna nell’acqua. E al calar della sera, la vorticante giostra si illuminerà nel buio, prima di essere caricata sul rimorchio per essere trasportata in un’altra città. Questa magica giostra è ricca di meravigliosi dettagli che cattureranno l’immaginazione di tutti. Include 12 minifigure: un giocoliere su trampoli, la signora della vasca splash, un uomo forzuto, la signora dei biglietti, il conducente del camion/operatore, 2 donne, 2 ragazze, 2 ragazzi e un uomo che soffre di nausea dopo numerosi giri sulla giostra!

Costruisci la maestosa Ruota panoramica, la star del luna park! Il carnevale è arrivato in città e il gelataio è occupato a servire una lunga coda di clienti che attendono il loro turno per salire sulla magica ruota panoramica che sovrasta il luna park. Gira lentamente la manovella e osserva la ruota panoramica abbassarsi con grazia posizionando le gondole colorate all’altezza giusta. Solleva la piattaforma di imbarco azionando la leva, apri lo sportello della gondola e aiuta i passeggeri a salire a bordo! Divertiti a costruire questo elegante modello con un fascino autentico e magico che ti conquisterà. Include 10 minifigure: l’addetto alla giostra, il gelataio, 4 bambini e 4 adulti.

Fai un giro sulla imponente Giostra, ricca di fantastici dettagli, tra cui un grande baldacchino tessile con decorazioni ornate riflettenti blu e oro, pannelli centrali riflettenti, doppia piattaforma con “stazione” di imbarco rialzata e corrimano e piattaforma principale con cinque animali costruibili, tra cui un cigno bianco e quattro altri animali mobili. Gira la manovella e osserva l’elefante, la tigre, il fenicottero e la rana muoversi su e giù mentre la giostra ruota e include anche una robusta base costruibile per un facile trasporto.

Modello completamente funzionante di Montagne Russe, dotato di sistema di sollevamento a catena, viene fornito con 2 convogli e tantissime caratteristiche e funzioni autentiche, tra cui una biglietteria, una bancarella di zucchero filato, snack bar, misuratore di altezza e piattaforma di imbarco coperta, completa di barriere apribili e pannello di controllo. Abbassa la barra di sicurezza della carrozza e rilascia il freno per inviare il treno ai piedi della prima salita. Quindi attiva la catena del sistema di sollevamento e tieniti forte mentre le carrozze a gravità sfrecciano sui binari delle montagne russe. Aggiorna le Montagne russe con le LEGO Power Functions per motorizzare il sistema di sollevamento o con LEGO BOOST (acquistabile qui) per aggiungere un sensore di movimento ed effetti sonori realistici! Include 11 minifigure.

L’edificio costruibile con il set è modellato sulla Manor Von Barron, la residenza di Samuel Von Barron, il più malvagio dei “cattivi” e protagonista della serie “Adventurers” (1998-2003), ed è stracolmo di dettagli da brivido. Il modello include infatti una “giostra a caduta libera” con porte automatiche all’arrivo in cima alla torre centrale, oltre a intricati e macabri dettagli come le porte infestate e un dipinto maledetto per avvertire gli intrusi. E’ possibile automatizzare il funzionamento del meccanismo della “caduta libera” e sbloccare alle caratteristiche e funzioni speciali, aggiungendo al set alcuni elementi LEGO Powered Up (da acquistare separatamente) così da poter controllare e amplificare il set tramite l’app Powered Up di LEGO. Le componenti Powered Up extra che sono necessarie sono: 1x LEGO Powered Up HUB # 88009, 2x LEGO Powered Up Motore di posizione medio # 88008. Per far funzionare il tutto, serve uno smartphone o un tablet compatibile e la APP PoweredUp aggiornata con il “quadro comandi” per il set.

I set complementari

Per rendere ancora più ricco il nostro luna park in mattoncini, LEGO ha messo a disposizione alcuni set di accessori. Vediamoli insieme.

Questo Set accessori con minifigure per il Luna Park contiene un mini-poligono di tiro da costruire completo di shooter: colpisci la lattina color oro e vincerai un dolcissimo orsacchiotto. Include anche minifigure che rappresentano una bambina, un papà e 2 dipendenti del luna park con divertenti accessori per ispirare il gioco creativo.

Interessante set/kit di espansione a tema Luna Park, aggiunge e integra i set a tema “parco divertimenti” con un carretto dei gelati, il gioco del tiro a segno con pistola, un tavolino per il face painting, il gioco dell’anatra e della prova di forza. Gli accessori includono 2 anelli, 3 paperelle di gomma, un cappello con elica, coni gelato, ghiaccioli, un pennello con 6 barattoli di vernice, un orsacchiotto, un palloncino-animale, hot dog e un martello costruibile. Le minifigure incluse sono ben 14: 1 trampoliere, 2 bambini, 2 bambine, 2 teen-ager, un nonno, una nonna, una mamma, un papà, un artista del face painting, un gelataio e il simpatico addetto del luna park.