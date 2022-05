Moon Knight, la serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+, ha mostrato uno dei personaggi più peculiari della Casa delle Idee, Marc Spector. Come spesso accade, sono state apportate delle modifiche all’originale cartaceo, tra cui la trasformazione della moglie di Marc Spector, che nella serie è diventata Layla El-Faouly (May Calamawy). Lo sceneggiatore Jeremy Slater ha però rivelato come inzialmente l’interesse amoroso di Moon Knight fosse Echo, personaggio comparso nel Marvel Cinematic Universe in Hawkeye.

Moon Knight: Echo era inizalmente prevista nella serie?

Durante un’intervista con House of R, Jeremy Slater ha svelato come le idee iniziali per la serie dedicata al Pugno di Khonshu erano ricche di ipotesi che non sono state utilizzate nella versione finale, tra cui l’utilizzo di Echo in Moon Knight, nel ruolo di interesse amoroso di Marc Spector.

“All’inizio, Echo era stata scelta come interesse amoroso, basandoci solamente sul fatto che gli sceneggiatori sapevano che la Marvel apprezzava il personaggio di Echo, e cercavano di trovare una serie in cui inserirla. Ma la presenza di Maya non era funzionale alla storia, gli sceneggiatori e la Marvel alla fine comprendendo queste obiezioni decise di inserirla nella serie di Hawkeye”

Pur non essendo stata la compagna di Moon Knight nella serie di Disney+, Echo ha avuto una breve e travagliata avventura con Marc Spector nella miniserie realizzata da Brian Michael Bendis e Alex Maleev, che ha fornito alcuni spunti anche alla produzione della serie del Marvel Cinematic Universe.

Slater ha anche precisato come inizialmente si fosse pensato al citato Bushman come villain della serie, salvo poi preferire Harrow, per evitare che la nemesi di Marc Spector risultasse troppo simile a un altro celebre villain del Marvel Cinematic Universe:

“La nemesi per eccellenza di Moon Knight è Bushman, ma era sin troppo simile all’Erik Killmonger di Black Panther. Così abbiamo preferito creare un villain al suo posto, e in questo è stato essenziale il contributo di Ethan Hawke”

