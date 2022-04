Moon Knight, la nuova serie del Marvel Cinematic Univers disponibile su Disney+, ha portato sul servizio streaming del colosso dell’entertainment uno dei personaggi più atipici del Marvel Universe. A dare ulteriore spessore a questo eclettico supereroe è la presenza di un carismatico villain, Arthur Harrow, dotato di un’affascinante aura da santone. È stato proprio questo tratto peculiare di Harrow a spingere Ethan Hawke a voler recitare in Moon Knight.

Ethan Hawke svela la sua passione per Arthur Harrow, il villain che intrepreta in Moon Knight

Sin dalla prima scena dell’episodio di apertura di Moon Knight abbiamo visto come Arthur Harrow sia lontano dal suo originale cartaceo. Nei comics del Pugno di Khonshu, Harrow era uno scienziato, ossessionato dal rapporto con il dolore, intento a creare un esercito di supersoldati, missione che si è rapidamente infranta con l’arrivo di Marc Spector. Nonostante nei comics Harrow sia stato una meteora, nella serie di Disney+ lo si è scelto come villain, e la sua caratterizzazione è stata centrale per dare a Ethan Hawke la voglia di essere in Moon Knight.

A raccontarlo è stato lo stesso attore, che ha spiegato questa sua volontà durante un incontro online tenuto da Marvel Entertainment:

“Mi piaceva l’idea di interpretare il leader di un culto, ho sempre trovato affascinanti queste figure. Qualcuno che si vede come un guru spirituale, qualcuno che si ritiene più illuminato rispetto al resto dell’umanità”

Su come dare vita a questo suo alter ego, Hawke non ha avuto dubbi:

“Ti lasci guidare dall’istinto. Il genio criminale ricchissimo non mi ha mai attirato. Preferisco quei personaggi che si ritengono buoni e che proprio per quello vogliono ucciderti. Ecco, quello lo trovo davvero terrificante”

Moon Knight è la nuova serie del Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio creato nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin, come antagonista del licantropo Jack Russel in Werewolf by Night #32.

L’offerta di Disney+