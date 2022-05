Nell’ultima puntata della serie Disney+ dedicata al Pugno di Khonshu, Moon Knight, abbiamo assistito alla comparsa di Scarlet Scarab. Nella serie del Marvel Cinematic Universe, questo soprannome viene dato a Layla El-Faouly (May Calamawy) quando decide di accettare di divenire l’avatar della dea Taweret, a suo dire solo temporaneamente. Un’affermazione che porta a chiedersi se rivedremo in azione Scarlet Scarab nel Marvel Cinematic Universe.

Il futuro di Scarlet Scarab nel Marvel Cinematic Universe dopo Moon Knight

Interrogativo non banale, considerato che al momento non si hanno notizie di un eventuale seguito delle avventure di Moon Knight, luogo ideale entro cui far agire l’alter ego supereroico di Layla. Rifacendosi ai precedenti fumettistici del personaggio, va ricordato che Scarlet Scarab è il nome con cui è stato presentato una figura abbastanza ininfluente del Marvel Universe, caratterizzata da un non semplice inquadramento all’interno del roster dei personaggi marveliani.

Comparso per la prima volta in Invaders #23 (1977), creato da Roy Thomas e Frank Robbins, Scarlet Scarab è l’identità eroica del professor Abdul Faoul, archeologo egiziano che aveva deciso di fondare un culto di seguaci degli antichi faraoni, con l’obiettivo di cacciare gli inglesi dall’Egitto. Nella sua vita fumettistica era stato una figura indecifrabile, a volte amico e altre avversario, ma sempre con a cuore gli interessi della sua nazione. Alla sua morte i poteri passarono al figlio, Mehemet, che si scontrò con Thor. Interessante notare come il cognome dei due personaggi cartacei assomigli a quello di Layla El-Faouly, il cui padre era un archeologo e che era solito chiamarla piccolo scarabeo. Ascoltando la puntata in lingua originale, si può anche sentire Khonshu appellarla con quel nomignolo, anziché il termine ‘formichina’ utilizzato nell’adattamento italiano.

Durante una recente intervista di Mohamed Diab, è emerso come l’idea di creare il primo supereroe Marvel egiziano sia stata centrale nel trasformare Layla in Scarlet Scarab nel Marvel Cinematic Universe:

“Voglio raccontarvi una storia che riguarda mia figlia. Quando aveva cinque anni, mi disse che voleva stirarsi i suoi bellissimi capelli ricci. Perché? Perché aveva visto che tutte le principesse Disney aveva i capelli lisci. Oggi, assistiamo un esempio di come stiamo offrendo alle persone degli eroi con cui possano identificarsi, non solo dal Medio Oriente e dall’Asia, ma anche dall’Egitto. Tutte le persone di colore possono dire ‘Okay, sai che ti dico? Posso identificarmici. Lo sento e lo amo’. Sono davvero fiero di questo, sono orgoglioso di esser parte di questo processo e non saprò mia ringraziare a sufficienza Marvel e gli sceneggiatori e tutti coloro che fanno parte di questo progetto per aver dato vita a questo personaggio e all’intera serie”

Sul futuro di Scarlet Scarab nel Marvel Cinematic Universe si è espressa anche l’interprete di Layla, May Calamawy, che durante un’intervista con Inverse ha ammesso di non avere al momento notizie sulla sorte del suo alter ego, ammettendo che le piacerebbe comparire nuovamente nell’MCU al fianco di Doctor Strange e di Blade, due personaggi che adora in modo particolare:

“Non so nulla al momento su cosa accadrà a Scarlet Scarab. Ma adoro Doctor Strange, sarebbe fantastico, e anche Blade sarebbe stupendo, perché ho già lavorato con Mahershala Ali e credo sia meraviglioso. E poi, adoro tutte le donne del Marvel Cinematic Universe. Amo Agatha (Agatha Harkness, vista in WandaVision, NdR), ma credo che all’inizio io abbia adorato tutti quei personaggi che erano una specie di villain, come Nebula, li trovavo così complessi. Ma a dirla tutta, credo dipenda tutto dalla storia, dipenda tutto da quella”

