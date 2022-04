Il protagonista della nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Moon Knight, è davvero un eroe? La domanda è nata vedendo come l’atteggiamento dell’alter ego supereroico di Marc Spector sia lontano dalla tradizionale rappresentazione del supereroe che abbiamo visto in passato, con personaggi come Capitan America o Iron Man. Un dubbio legittimo, considerato anche il trascorso fumettistico delPugno di Khonsu, che recentemente è stato posto ai due attori principali della serie disponibile su Disney+: Oscar Isaac e Ethan Hawke.

Il protagonista di Moon Knight è davvero un eroe? Il cast della serie non ha dubbi

Durante un incontro di Marvel Ask, Oscar Isaac (Steven Grant/Marc Spector) e Ethan Hawke (Arthur Harrow) hanno provato a rispondere all’interrogativo che incuriosiste i fan del Marvel Cinematic Universe: Moon Knight è un eroe? Oscar Isaac, ovviamente, non ha avuto dubbi:

“Credo che quando compie la sua missione sia veramente eroico, ed è questo il senso di questa storia”

Ethan Hawke, che nella serie di Disney+ interpreta l’avversario di Moon Knight, Arthur Harrow, ha una visione più completa di questo aspetto del personaggio:

“Credo sia un eroe, ma il suo vero superpotere è il viaggio per essere una personalità completa. Perché chiunque di noi riesca ad essere pienamente se stesso, può realizzare qualunque cosa”

Il riferimento di Hawke è alla psiche frammentata di Moon Knight. Dietro la maschera del Pugno di Khonshu, infatti, si nasconde il mercenario Marc Spector, ma anche il timido e impacciato Steven Grant, due personalità antitetiche che convivono nella medesima mente, piagata da un disordine dissociativo della personalità. Ad oggi, la personalità maggiormente valorizzata in Moon Kinght è quella di Steven Grant, utilizzata anche come alleggerimento comico (aspetto non pienamente ben accetto dai fan), mentre Marc Spector viene utilizzato nei momenti più tesi, per evocare il potere di Moon Knight.

All’interno della serie di Disney+, questo tratto essenziale del personaggio mutuato dai fumetti della Casa delle Idee sarà un ennesimo ostacolo che Marc Spector dovrà affrontare per affrontare Harrow, che intende riportare in vita il dio Ammit, nemesi di Khonshu.

