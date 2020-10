Moon Knight: Oliver Jackson-Cohen ancora interessato al ruolo

L’anno scorso i Marvel Studios hanno formalizzato l’aggiunta di Moon Knight al Marvel Cinematic Universe e annunciato una serie a lui dedicata in arrivo su Disney+. Da allora lo studio ha mantenuto un assoluto riserbo per quanto riguarda il casting, e ufficialmente il ruolo del protagonista non è stato ancora deciso.

Nell’attesa i fan si sono dedicati a un toto-casting e alcuni mesi fa la community si è espressa molto favorevolmente alla prospettiva di vedere Oliver Jackson-Cohen nei panni del protagonista. L’attore è stato raggiunto su Twitter da questa notizia, rimanendo piuttosto spiazzato nel leggere il fervore dei fan. Spiazzato soprattutto perché ha onestamente ammesso di non conoscere affatto il personaggio di Moon Knight, nonostante abbia precisato che gli piacerebbe molto interpretare un supereroe dell’universo Marvel.

In occasione di un’intervista dedicata alla promozione del film L’uomo invisibile quando gli venne chiesto un commento a riguardo e il suo commento fu:

“Ne ho sentito parlare, sì! Non capisco cosa sia un Moon Knight. [ride] Ogni volta che apro Instagram vedo ovunque: “MOON KNIGHT!” E io rispondo: “È fantastico e grazie, ma non so cosa sia!” Nessuno mi ha chiamato… Mi piacerebbe essere un supereroe Marvel. Sarebbe un sogno. Dite a tutti i vostri spettatori di farsi sentire fuori dalla sede Marvel!

Ad oggi Marvel non ha ancora ufficializzato il volto di Moon Knight per la sua serie. Lo scorso dicembre il giornalista e influencer Daniel Richtman aveva diffuso l’indiscrezione che vedeva Daniel Radcliffe come possibile candidato per il ruolo, ma non è mai stato confermato. Anche perché secondo una voce di corridoio Marvel starebbe cercando in realtà un volto adatto ad interpretare un personaggio, quello di Marc Spector, nativamente ebreo.

Recentemente Oliver Jackson-Cohen ha ribadito che sarebbe molto interessato a ricoprire il ruolo, facendo intuire come nel frattempo si sia adoperato per colmare la sua “lacuna culturale” del personaggio, e commentando:

“Twitter è una vera enciclopedia. Sono stato molto fortunato che le persone mi abbiano istruito bene su Moon Knight e il mondo Marvel. La mia onesta risposta è che non ne ho idea, nessuno mi ha chiamato per questo ruolo, ma, ancora una volta, resto fedele a ciò che dissi: Moon Knight sembra un personaggio davvero, davvero affascinante, e mi piacerebbe metterci le mani sopra. Non si sa mai, no?”

Sebbene Moon Knight sia uno tra i personaggi più amati tra i fan dei fumetti Marvel, non si può dire tra i più comunemente popolari. L’uomo dietro la maschera è Marc Spector, figlio di un rabbino con un passato nell’esercito e in seguito divenuto mercenario. Durante una spedizione in un sito archeologico in Egitto viene mortalmente ferito, a quel punto riceve una visione in cui il dio egizio della luna Khonshu gli offre un’altra possibilità di vita come suo campione sulla Terra; Marc accetta e si cala nel costume bianco di Moon Knight diventando un vigilante. Ciò che rende questo antieroe particolarmente interessante non sono solo i poteri e le abilità che ottiene dal dio della luna, ma soprattutto il fatto di essere afflitto da un disturbo dissociativo dell’identità. Ciascuna delle sue tre personalità ha una propria identità distintiva. I suoi dubbi interiori sono talmente profondi ed estesi che più volte si è posto il dubbio che la sua crociata eroica non sia altro che un’illusione auto-inflitta.

L’incertezza sul casting di Moon Knight dovrebbe comunque essere sollevata a breve, dato che le riprese della serie dovrebbero iniziare il prossimo 16 novembre. Lo showrunner sarà Jeremy Slater, autore tra le altre cose di The Umbrella Academy, che sarà affiancato alla sceneggiatura da Beau DeMayo, che ha recentemente lavorato alla serie di The Witcher.