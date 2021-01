Moon Knight: Oscar Isaac interpreterà l’eroe Marvel

Le indiscrezioni di ottobre scorso secondo cui Oscar Isaac fosse in trattative per interpretare Moon Knight sono state confermate da Gregory Middleton, il direttore della fotografia della nuova serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+.

Dopo un iniziale scetticismo da parte dei fan riguardo le voci sul casting della serie, un post su Instagram da parte di Middleton, che ha precedentemente lavorato per la serie di Watchmen e Il Trono di Spade, ha sfatato ogni dubbio. Il direttore della fotografia canadese, infatti, ha fatto i suoi complimenti sulle doti recitative di Oscar Isaac e ha confermato che l’attore interpreterà Marc Spector, alias Moon Knight, il protagonista ed eroe dell’omonima serie Marvel in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+. Sembra che i prossimi anni saranno ricchi di impegni per Isaac che, oltre al ruolo di protagonista in Moon Knight, è già stato scritturato per la parte di Solid Snake in Metal Gear Solid.

La serie originale tratta dai fumetti Marvel è incentrata sul personaggio di Marc Spector, alias Moon Knight, pugile, marine e infine mercenario. Il protagonista inizia a lavorare per Raoul Bushman in Egitto, insieme al dottor Peter Alraune e sua figlia. Durante una spedizione, dove il gruppo ritrova un’antica statua del dio della luna egizio Khonshu, Bushman uccide il dr. Alraune e lascia in fin di vita Spector. Salvato da alcuni egiziani che lo portano al cospetto della statua, il dio della luna appare in una visione, offrendo una nuova vita al mercenario a patto che egli diventi la sua mano vendicatrice sulla terra.

Nei mesi passati la Marvel ha fatto il nome di Jeremy Slater, co-creatore di The Umbrella Academy, come showrunner, mentre alla regia troveremo Mohamed Diab. Moon Knight, che dopo l’uscita della serie potrebbe apparire anche nei film del MCU, sembra essere un progetto dai contenuti più oscuri, vista l’instabilità mentale del suo protagonista. Che sia una buona occasione per la produzione dei Marvel Studios per inoltrarsi in tematiche più mature e oscure?