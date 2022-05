Come è stato scelto il nome del villain di Moon Kight? Domanda che si sono fatti diversi fan del personaggio della Casa delle Idee, che sono rimasti sorpresi nel vedere come la serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+ abbia scelto di dare risalto a un nemico poco incisivo nella storia del personaggio,Arthur Harrow, pur apprezzando la particolare caratterizzazione data da Ethan Hawke alla nemesi del Pugno di Khonshu. A spiegare il retroscena della scelta del nome del villain di Moon Knight è stato Jeremy Slater, sceneggiatore della serie, durante un’intervista con The Direct.

Moon Knight: perchè il è villain Arthur Harrow?

Come sanno gli appassionati di Moon Knight, nella sua vita editoriale il servitore di Khonsu ha incontrato diversi nemici che hanno avuto un ruolo centrale nella sua storia, come Bushman, mercenario essenziale nella nascita di Moon Knight e più volte citato anche nella serie del Marvel Cinematic Universe. A chiarire questa peculiare scelta è stato Jeremy Slater, che ha svelato il peculiare processo decisionale dietro l’apparizione di Arthur Harrow in Moon Knight:

“Abbiamo provato a pensare a una lunga serie di villain tradizionali. Su una coppia in particolare abbiamo ragionato a lungo, Stained Glass Scarlet e Zodiac, ma guardando anche ad altri personaggi simili. Nessuno però sembrava rientrare nelle caratteristiche che stavamo cercando per la storia che avevamo immaginato, e quindi eravamo nella tipica situazione ‘Sai che? Proviamo a creare un nuovo personaggio e prendiamo il nome di uno già esistente’. Così mi hanno dato una lista di tutti nemici comparsi nei fumetti di Moon Knight, la ho spulciato in lungo e in largo e alla fine ho scelto Arthur Harrow. Sembrava un nome figo per un villain, ecco perché ho scelto lui”

Nei fumetti di Moon Knight, Arthur Harrow compare in una sola storia, dove viene presentato come uno scienziato intenzionato a creare un modo per dare vita a dei supersoldati, basandosi sui suoi studi sulla gestione del dolore. Nella serie di Disney+, Harrow diventa invece il leader del culto di Ammit, dea egizia in contrasto con Khonshu.

