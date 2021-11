Morbius, nuovo trailer per il “vampiro vivente”

Il trailer di Morbius, nuovo film Sony Pictures sul tormentato eroe Marvel è ora disponibile.

La storia racconta le vicissitudini del professor Michael Morbius, un luminare della biochimica che, suo malgrado, contrae una rarissima forma di malattia del sangue. Le ricerche, decisamente molto poco ortodosse, che lo studioso mette in atto per cercare di contrastare il suo devastante male, lo portano, invece che alla piena guarigione, a sviluppare un’anomala condizione, decisamente non naturale, che tantissimo ha in comune con quello che, nella cultura popolare, potrebbe essere scambiato con il vampirismo.

Il film, prodotto da Columbia Pictures e Marvel Entertainment e interpretato da Jared Leto, dovrebbe uscire nelle sale a partire dal prossimo 28 gennaio 2022.

Nelle serie a fumetti in cui è apparso, il dottor Morbius è sempre stato stato rappresentato come una sorta di “vampiro vivente”, spesso antagonista di Spiderman o del cacciatore di vampiri Blade (che potete trovare a questo Link Amazon).Il film, diretto da Daniel Espinosa, andrà a recuperare proprio questa peculiare figura di “vampiro atipico”, cosa che rende il personaggio decisamente molto più intrigante dei soliti “succhia sangue” triti e ritriti.