Morbius è stato nuovamente rinviato da Sony

Morbius, l’adattamento della Marvel Comics con protagonista Jared Leto nei panni dell’anti-eroe succhiasangue di Spider-Man, debutterà il 21 gennaio 2022.

Ad iniziare la nuova ondata di rinvii cinematografici è stato il nuovo film di James Bond, No time to Die, rinviato dal 2 Aprile all’8 Ottobre 2021. Durante l’ultimo anno Sony si è trovata costretta, a causa della pandemia, a rinviare numerosi film al 2021, tra cui Cenerentola di Camila Cabello, Peter Rabbit 2: The Runaway, Ghostbusters: Afterlife e Venom: Let There Be Carnage, rimandato al 25 Giugno. La scorsa settimana la casa di produzione aveva annunciato il rinvio di Morbius all’8 di Ottobre ma, in seguito allo spostamento nella stessa data di No Time to Die, capitolo che segnerà la fine della carriera da 007 di Daniel Craig. La Sony Pictures ha quindi deciso di rinviare il film di Jared Leto in una data differente, trovandosi però tra Dune del regista Denis Villeneuve, nei cinema il 1° Ottobre, e lo slasher Halloween Kills, che debutterà il 15 Ottobre.

Anche il primo capitolo della saga, Venom, film che ha presentato all’Universo Cinematografico Marvel il personaggio magistralmente interpretato da Tom Hardy, ha fatto il suo debutto nel 2018 insieme ad un film della serie Halloween. Tony Vinciquerra, Amministratore delegato della Sony Pictures Entertainment, ha dichiarato che lo studio non ha intenzione di far debuttare i film su cui ha investito un grande budget, e potenziali blockbusters, fino a quando i cinema non saranno operativi a “capacità significativa”. Per Morbius, infatti, gli studios hanno speso un budget di 200 milioni di dollari e non sono intenzionati a pubblicarlo prima di essere sicuri di poter rientrare dell’investimento. A settembre Tony Vinciquerra ha annunciato che gli spettatori vedranno molti cambiamenti nel palinsesto di Sony. Venom: Let There Be Carnage aprirà per la prima volta nei cinema il 25 giugno; lo Spider-Man di Tom Holland tornerà nei Marvel Studios con Homecoming 3 il 17 dicembre.