Un grande lutto ha colpito il mondo del cinema. L’attrice americana Anne Heche è morta a 53 anni dopo un grave incidente stradale nell’area di Los Angeles avvenuto nella giornata di venerdì 5 agosto. Anne è stata portata d’urgenza in ospedale dove è rimasta attaccata a dei supporti vitali fino a oggi. Nelle scorse ore, purtroppo, è stata dichiarata cerebralmente morta.

Anne Heche è morta a 53 anni

Nata il 25 maggio 1969 ad Aurora, in Ohio, Heche ha ottenuto il ruolo di Vicky Hudson e Marley Love in Another World poco dopo il diploma di scuola superiore. Per la sua interpretazione ha vinto un Daytime Emmy Award. Negli anni ’90 è salita alla ribalta con interpretazioni come Le avventure di Huck Finn, Se queste pareti potessero parlare, Donnie Brasco, Volcano, So cosa hai fatto l’estate scorsa, Psycho e Wag the Dog. In seguito ottiene un ruolo da protagonista al fianco di Harrison Ford nel film del 1998 Six Days, Seven Nights. Un giorno dopo essere stata scritturata in quel film, venne rivelato pubblicamente che l’attrice aveva una relazione con Ellen Degeneres, cosa che, a suo dire, l’ha portata a essere inserita nella lista nera di Hollywood per un decennio.

Anne Heche ha avuto anche ruoli in diverse serie TV come Ally McBeal, Everwood, Nip/Tuck, That’s What She Said, Quantico, oltre ad aver doppiato Suyin Beifong nello spinoff Avatar: The Last Airbender The Legend of Korra. Ha partecipato alla 29esima stagione di Dancing with the Stars e ha condotto il programma radiofonico settimanale di SiriusXM Love and Heche. Il suo ultimo ruolo sullo schermo, prima della sua scomparsa, è stato una puntata di cinque episodi di All Rise. Postuma apparirà, tra gli altri progetti, nella serie HBO The Idol.

Nancy Davis, attivista e amica della Heche, ha voluto commentare in questo modo la scomparsa dell’attrice: “Il cielo adesso ha un nuovo angelo. La mia amorevole, gentile, divertente, accattivante e bellissima amica Anne Heche è andata in cielo. Mi mancherà terribilmente e conserverò tutti i bei ricordi che abbiamo condiviso”.