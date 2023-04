Si è spenta a 77 anni a causa di un linfoma Rachel Pollack, scrittrice e fumettista nota soprattutto per il suo lavoro sulla serie a fumetti Doom Patrol che la vide raccogliere il testimone di Grant Morrison. Arrivò alla Vertigo, etichetta DC Comics, nel 1993 ed entrò nella storia per aver reato il primo supereroe transgender della casa editrice, ovvero Kate Godwin/Coagula. La notizia della sua morte è arrivata dalla moglie, Zoe Matoff, con un commovente post su Facebook nella giornata del 7 aprile.

Sono molto addolorata nel dirvi che la nostra amata Rachel Pollack si è spenta in maniera così serena dopo una toccante cerimonia. So che Rachel continuerà a essere una Luce in questo mondo e nel prossimo. Continuerà a ispirare molti della nostra amata comunità dei Tarocchi, della comunità della fantascienza e del fantasy, della comunità dei fumetti e della comunità transgender, per la quale ha condiviso tanto rispetto e cura.

Rachel Pollack è stata anche una grande esperta di Tarocchi e forte attivista per i diritti della comunità transgender. Nel 1994 fu nominata per il premio Nebula come miglior romanzo per Temporary Agency, e l’anno successivo lavorò al Vertigo Tarot Set con l’artista Dave McKean e lo scrittore Neil Gaiman (che si consultava con Pollack ogni volta che aveva bisogno di consigli sulla rappresentazione dei Tarocchi nelle sue opere). Pollack ha anche un proprio mazzo di Tarocchi, chiamato Shining Tribe Tarot. Nel 1997, Pollack vinse il World Fantasy Award come miglior romanzo per Godmother Night. Durante gli anni Novanta, oltre ad altri lavori a fumetti della Vertigo, Pollack ha anche pubblicato New Gods per la DC e Time Breakers per la Helix della DC, che ha avuto vita breve. Per decenni, Pollack ha tenuto seminari e conferenze sui Tarocchi. Ha inoltre contribuito con saggi a numerose antologie. Ha scritto anche un libro di saggistica, The Body of the Goddess: Sacred Wisdom in Myth, Landscape and Culture, nel 2003.