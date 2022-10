Grande lutto nel mondo della TV e non solo. Si è spenta a 96 anni Angela Lansbury, diventata celebre per il ruolo da protagonista nella serie cult Murder, She Wrote, arrivata in Italia con il titolo La signora in giallo. L’annuncio della morte è arrivato direttamente dalla famiglia che ha confermato come l’attrice si sia spenta in maniera pacifica nel sonno a casa sua, in quel di Los Angeles. Angela avrebbe dovuto compiere 97 anni nei prossimi giorni.

Morta a 96 anni Angela Lansbury

Oltre al ruolo dell’infallibile detective Jessica Fletcher, Angela è stata anche la domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio. La parte in Angoscia, film di George Cukor, le è valsa una nomination agli Oscar: ne ha poi avute altre due per le parti in Il ritratto di Dorian Gray di Albert Lewin e The Manchurian candidate di John Frankenheimer. Oltre alla carriera da attrice, Angela si è fatta conoscere anche nel prestigioso palcoscenico di Broadway vincendo quattro Tony Awards per i musical Mame (1966), Dear world (1969), Gypsy (1975) e Sweeney Todd (1979).

Angela Lansbury ha anche prestato la sua voce alla teiera Mrs Potts ne La bella e la bestia della Disney. Nei primi anni ’90 è stat insignita del titolo di Commander of the British Empire dal governo britannico e nominata Disney Legend nel 1995. Ma non è tutto, perchè l’attrice è finita per ben due volte sulla Hollywood Walk of Fame e nel 2014, durante la cerimonia degli Oscar, ha ricevuto un Oscar alla carriera per il suo enorme contributo al mondo dello spettacolo, prendendosi gli applausi dei presenti. Come comunicato dalla famiglia in una breve nota, una cerimonia funebre privata sarà tenuta in una data ancora da decidere. dalla Anche noi della redazione di Cultura Pop Italia ci stringiamo attorno alla famiglia della compianta Angela.