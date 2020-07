Mortal Kombat: arriva Motaro da Storm Collectibles

Dopo una prima immagine rilasciata negli scorsi giorni che fungeva da teaser Storm Collectibles ha finalmente annunciato Motaro, il sub-boss di Mortal Kombat 3.

L’action figure di Motaro sarà dotata di un nuovo corpo, ancora più muscoloso e completamente articolato con mani e teste intercambiabili. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in PVC (plastica) e sarà completamente snodabile; all’interno della scatola ci saranno diversi accessori a corredo per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose tra cui:

Motaro compare per la prima volta nel terzo capitolo della lunghissima saga di Mortal Kombat come sub-boss. E’ un centauro, possedendo il corpo di un cavallo e il busto umano. Ha anche un paio di corna da ariete e una lunga coda metallica simile a un topo che può usare sia come punto di canalizzazione di energia che come arto. Come tutta la razza dei centauri prova un odio profondo per la razza Shokan, che reputa inferiore. I due popoli sono costantemente in lotta per dimostrare il loro valore a Shao Kahn e sancire una volta e per tutte la loro superiorità. Motaro viene reclutato da Shao Kahn, per formare le squadre di sterminio da inviare sulla Terra per iniziare l’invasione. Nel capitolo Mortal Kombat Armageddon, la razza degli Shokan lancia una maledizione ai Centauri, indebolendoli e facendoli diventare bipedi anzichè quadrupedi.