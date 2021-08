Mortal Kombat e il sequel arrivano su Rai4

Il 30 maggio scorso è arrivato in Italia Mortal Kombat, l’ultimo film ispirato al picchiaduro di successo più sanguinoso di tutti i tempi (qui a prezzo speciale). La pellicola, sbarcata nei cinema americani e su HBO Max a fine aprile, è stata resa disponibile su Sky Cinema Uno su NOW e on demand nella sezione “extra”, portando nuovamente in vita tutti i protagonisti della serie di videogiochi targata NetherRealm. I fan del franchise ricordano bene che il film diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan non è di certo il primo tentativo di portare sul grande schermo i “kombattenti” del beat ‘em up nato negli anni ’90: i fan ricordano con particolare affetto il film del 1995 diretto da Paul W. S. Anderson, che vedeva nel cast Robin Shou, Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto, Bridgette Wilson e Cary-Hiroyuki Tagawa.

Per il ciclo “Action Fantasy”, Rai4 ha annunciato che l’originale Mortal Kombat di Anderson verrà trasmesso martedì 3 agosto, alle 21.20. Ma non solo: a seguire sarà il turno di Mortal Kombat – Distruzione totale, il sequel uscito nel 1997 e diretto da John R. Leonetti, con protagonisti Robin Shou, James Remar, Sandra Hess, Talisa Soto, Lynn Williams, Marjean Holden, Deron McBee e Irina Pantaeva.

Il primo Mortal Kombat è molto fedele alla serie omonima di videogames, raccontando la storia di un gruppo di combattenti della Terra impegnati in un torneo di arti marziali interdimensionale indetto da alcune divinità. A sfidarsi, i migliori combattenti del regno di Outworld e dell’Earthrealm: se i rappresentanti del mondo delle tenebre riusciranno però a vincere il torneo per dieci volte consecutive, il temibile Shang Tsung potrà invadere e conquistare l’Earthrealm. Il sequel, Distruzione totale, è ambientato subito dopo la fine del primo film, con Liu Kang, Kitana, Sonya Blade, e Raiden impegnati ad affrontare Shao Kahn in persona, sovrano del Mondo Esterno, che in sei giorni decide di schierare i suoi migliori combattenti per dare il via a una vera e propria invasione ai danni della Terra.