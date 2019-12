Mortal Kombat, il film ha una data d’uscita!

Dopo numerosissime indiscrezioni – alcune anche abbastanza insistenti -, Warner Bros. ha annunciato ufficialmente la data d’uscita di Mortal Kombat, lungometraggio ispirato alla serie tanto amata da moltissimi appassionati del settore videoludico.

Innanzitutto, le riprese di Mortal Kombat sono iniziate proprio quest’anno con James Wan come regista – lo stesso che ha orchestrato Aquaman della DC Comics. Ad affiancare Wan ci sarà Greg Russo, che ricopre il ruolo di sceneggiatore.

Per quanto riguarda il cast del film, non ci sono informazioni complete, se non spezzoni video pubblicati da alcuni attori del settore. Ad esempio, Ludi Lin vestirà i panni di Liu Kang, mentre Lewis Tan interpreterà un ruolo ancora sconosciuto.

Oltre a questi nomi, ci saranno anche Tadanobu Asano (interprete di Raiden), Jessica McNamee (nelle vesti di Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (come Scorpion), Mehcad Brooks (interprete di Jax Briggs) e infine Joe Taslim nel ruolo del temibile Sub-Zero.

In conclusione, il lungometraggio di Mortal Kombat debutterà ufficialmente il prossimo 21 gennaio 2021. In attesa non potete fare altro che giocare al videogioco, disponibile per tutte le piattaforme di riferimento.